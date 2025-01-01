Учора у Полтаві сталася аварія: травмувалася пасажирка

Учора, 31 грудня, близько 15.00 у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, на дорозі зіткнулися автомобіль Lexus під керуванням 35-річного водія та автомобіль Renault із 42-річним водієм за кермом.
В результаті аварія постраждала 68-річна пасажирка автомобіля Renault — її із травмами госпіталізували.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.
Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, днями в аварії на Полтавщині постраждали троє людей, серед травмованих — дитина.
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