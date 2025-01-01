На Полтавщині в пожежі загинув чоловік

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30 грудня близько 22.00 у селищі Котельва сталася пожежа в приватному будинку. Після ліквідації вогню рятувальники знайшли тіло 56-річного власника оселі без ознак життя. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Причини займання наразі з’ясовуються.

Кримінальне провадження розпочали за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей). Слідство триває.

Нагадаємо, що на Полтавщині новорічна ніч минула без грубих порушень правопорядку.