У ДТП на Полтавщині постраждали троє людей, серед травмованих — дитина

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На автодорозі в Лубенській громаді зіткнулися автомобілі ВАЗ та Peugeot

29 грудня близько 13.30 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, неподалік села Вільшанка Лубенської територіальної громади сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Peugeot, під керуванням 47-річного водія, зіткнувся з автомобілем ВАЗ, за кермом якого перебував 65-річний чоловік.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 30-річна пасажирка Peugeot та пасажири ВАЗа (57-річна жінка та 12-річний хлопчик) отримали травми та були доставлені до Лубенської лікарні.

За цим фактом слідчі поліції Лубенщини відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП зʼясовують слідчі.

Нагадаємо, 27 грудня у Кременчуці на Молодіжному зіткнулися дві автівки. Внаслідок аварії травмувався 29-річний пасажир автомобіля Nissan — його госпіталізували.