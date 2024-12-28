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Учора у Кременчуці зіткнулися дві автівки: одного пасажира з травмами ушпиталили

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 285

 

Слідчі встановлюють причини та обставини події

Стали відомими подробиці дорожньо-транспортної пригоди, що сталася учора, 27 грудня, близько 17.40 у Кременчуці на Молодіжному. Прокоментували аварію у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, на дорозі зіткнулися автомобіль Nissan Rogue під керуванням 47-річної водійки та автомобіль BMW, за кермом якого був 44-річний водій.

Внаслідок аварії травмувався 29-річний пасажир автомобіля Nissan — його госпіталізували. Водійку цієї автівки медики оглянули на місці — їй госпіталізація не знадобилася.

 

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості).

Наразі усі причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 25 грудня на Свіштовській зіткнулися два легковики — одного з водіїв ушпиталили.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Кременчук аварія ДТП поліція
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