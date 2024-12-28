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Надзвичайні новини, Полтавщина

Мешканець Полтавщини на човні намагався потрапити до Молдови: його затримали прикордонники

Сьогодні, 11:21 Переглядів: 253

 

Організувати переправу взявся мешканець Молдови, з яким полтавець познайомився у соцмережах

Днями у Вінницькій області на березі Дністра прикордонники затримали мешканця Полтавської області, який разом із черкащанином намагався потрапити до Молдови. Про це інформують у пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонслужби.

Організував маршрут для чоловіків мешканець Молдови, з яким вони познайомилися у соцмережах. Із Києва до прикордоння мандрівники добиралися різними маршрутами та об'їзними шляхами, останні 20 км прийшли пішки. Далі чоловіки мали надати своєму перевізнику умовний сигнал, аби він їх забрав та переправив до Молдови на човні.

Проте прикордонникам вдалося за допомогою квадрокоптера помітити порушників та завадити їхній втечі за кордон.

На полтавця та його супутника склали адміністративні протоколи за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», а матеріали справи скерували до суду. Громадянину Молдови оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Нагадаємо, днями прикордонники зупинили мешканця Полтавщини, який через Тису намагався перетнути кордон.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби
Теги: кордон перетин кордону прикордонники
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