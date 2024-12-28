У хокейному клубі «Кременчук» кадрові зміни: двоє нових гравців змінили трьох попередніх

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 157

Клуб припинив співпрацю із нападником, голкіпером та захисником, натомість взяв нового голкіпера та захисника

У хокейному клубі «Кременчук» відбулися кадрові зміни. Про це інформує пресслужба клубу на своїй сторінці у фейсбук.

Так клуб припинив співпрацю із трьома гравцями — голкіпером Микитою Гордюшиним, захисником Нікітою Кругляковим та нападником Святославом Тимченком.

У пресслужбі зазначають, що свою кар'єру гравці продовжать у складі одеського «Шторму».

Натомість склад «Кременчука» поповнився двома іншими хокеїстами — новим голкіпером став Едуард Захарченко, до складу повернувся і захисник Расім Абдуллаєв.

Також сьогодні, 28 грудня, відбудеться остання гра «Кременчука» у цьому році — на київській арені команда зустрінеться із столичним «Соколом».

Нагадаємо, голкіпер Микита Гордюшин повернувся в команду наприкінці січня 2023 року після майже річної паузи у виступах. Тоді ж на правах оренди із «Кременчука» до «Харківських Берсерків» перейшов і нападник Расім Абдуллаєв.