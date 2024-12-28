Мавка, могили та ліки від кохання: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Тарас Мельник «Порожні могили»
Сорокарічний чиновник Тарас Островський втратив роботу і посварився з дружиною. За пропозицією друга він влаштувався сторожем на цвинтар неподалік психіатричної клініки. До того ж мерці його відсутності не помічають, отже, спокійно можна бігати до коханки.
Та раптовий буревій і випадкове поранення порушили усі плани фіктивного сторожа, а моторошна постать чоловіка і гачкуватим предметом в руках змусила тікати.
Слідчому Вадиму Чернову доведеться з’ясувати, хто і для чого плюндрує старовинні могили, порушуючи спокій як мертвих, так і живих.
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Ірвін Ялом «Ліки від кохання»
Зручне крісло, уважний психотерапевт, який вислухає всі ваші спогади і вирішить усі проблеми. Вас ніколи не цікавило, як це працює насправді? Один із найталановитіших психотерапевтів розповість історії кількох людей: одруженої літньої жінки, яка закохалася в молодого лікаря, поважного бухгалтера, що на додачу до нападів мігрені залишить у минулому цілий віз родинних негараздів і чоловічих проблем, дівчини, котра разом із зайвими кілограмами скине маску базіки й веселухи, щоб нарешті стати щасливою. Відмовившись від формалізованих діагнозів, доктор Ялом шукає підхід до кожного.
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«Мавка. Берегиня лісу: за мотивами мультфільму».
Ці події відбулися багато десятиліть тому на українській землі, за Темною Горою у прадавньому Магічному Лісі, сповненому таємниць і містичних загадок. Завдяки авторам сучасного неймовірного мультфільму читач має можливість ознайомитися з дивовижною історією за мотивами твору Лесі Українки й української міфології.
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