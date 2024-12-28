Мавка, могили та ліки від кохання: що кременчужанам почитати на вихідних

Тарас Мельник «Порожні могили»

Сорокарічний чиновник Тарас Островський втратив роботу і посварився з дружиною. За пропозицією друга він влаштувався сторожем на цвинтар неподалік психіатричної клініки. До того ж мерці його відсутності не помічають, отже, спокійно можна бігати до коханки.

Та раптовий буревій і випадкове поранення порушили усі плани фіктивного сторожа, а моторошна постать чоловіка і гачкуватим предметом в руках змусила тікати.

Слідчому Вадиму Чернову доведеться з’ясувати, хто і для чого плюндрує старовинні могили, порушуючи спокій як мертвих, так і живих.