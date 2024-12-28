Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Культура, Кременчук

Мавка, могили та ліки від кохання: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 13:07 Переглядів: 101

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Тарас Мельник «Порожні могили»

Сорокарічний чиновник Тарас Островський втратив роботу і посварився з дружиною. За пропозицією друга він влаштувався сторожем на цвинтар неподалік психіатричної клініки. До того ж мерці його відсутності не помічають, отже, спокійно можна бігати до коханки.

Та раптовий буревій і випадкове поранення порушили усі плани фіктивного сторожа, а моторошна постать чоловіка і гачкуватим предметом в руках змусила тікати.

Слідчому Вадиму Чернову доведеться з’ясувати, хто і для чого плюндрує старовинні могили, порушуючи спокій як мертвих, так і живих.

Ірвін Ялом «Ліки від кохання»

Зручне крісло, уважний психотерапевт, який вислухає всі ваші спогади і вирішить усі проблеми.  Вас ніколи не цікавило, як це працює насправді? Один із найталановитіших психотерапевтів розповість історії кількох людей: одруженої літньої жінки, яка закохалася в молодого лікаря, поважного бухгалтера, що на додачу до нападів мігрені залишить у минулому цілий віз родинних негараздів і чоловічих проблем, дівчини, котра разом із зайвими кілограмами скине маску базіки й веселухи, щоб нарешті стати щасливою. Відмовившись від формалізованих діагнозів, доктор Ялом шукає підхід до кожного.

  

 

 

«Мавка. Берегиня лісу: за мотивами мультфільму».

Ці події відбулися багато десятиліть тому на українській землі, за Темною Горою у прадавньому Магічному Лісі, сповненому таємниць і містичних загадок. Завдяки авторам сучасного неймовірного мультфільму читач має можливість ознайомитися з дивовижною історією за мотивами твору Лесі Українки й української  міфології.
0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: VsePic
Теги: книги бібліотека
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх