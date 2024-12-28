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На підтримку війська від початку року Полтавщина спрямувала понад 1,5 млрд грн — Пронін

Сьогодні, 14:11 Переглядів: 76

 

Окрім допомоги в обладнанні, область залучається до будівництва фортифікаційних споруд на сході країни

Протягом 2024 року Полтавська область спрямувала на підтримку українських оборонців понад 1,5 мільярда гривень. Про це у підсумках року повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, кошти ці надійшли із обласного та місцевих бюджетів. 

Із регіонального матеріального резерву військовим передали автомобілі, станції живлення, БпЛА, автономні обігрівачі на понад 45 млн грн. Десятки військових частин отримують постійну підтримку від ПОВА та громад, — наголосив він.

Пронін додає: не залишається осторонь підтримки захисників і соціально відповідальний бізнес. Так від початку року підприємці області передали Силам оборони України транспортні засоби, безпілотники, обладнання для зв’язку та інші необхідні речі загальною сумою на понад 100 мільйонів гривень.

Не відстає Полтавщина і у будівництві фортифікаційних споруд. Будівництво цих об'єктів триває на території області від початку повномасштабного вторгнення. 

Крім того, Полтавщина долучалася до облаштування фортифікацій різних типів на сході нашої країни, — додав Пронін.

Нагадаємо, нещодавно у Полтавській ОВА розповіли, як вони підтримують ветеранів війни після повернення зі служби.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: firtka.if.ua
Теги: армія допомога ЗСУ
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