Мешканець Полтавщини намагався через Тису перетнути кордон

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 207

Після того, як групу чоловіків затримали прикордонники, вони намагалися від них втекти

Мешканця Полтавської області затримали на Закарпатті при спробі незаконного перетину державного кордону. Про це інформують у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Аби реалізувати задумане, чоловік звернувся за допомогою до 50-річного закарпатця, який налагодив схему переправлення військовозобов’язаних українців за кордон. За свої послуги він отримував від 10 до 15 тисяч доларів.

Спочатку «бізнесмен» мав вивезти групу із чотирьох осіб, серед яких і полтавець, у прикордоння. А далі чоловіки самостійно мали через Тису кордон перетнути.

Проте здійснити задумане не вийшло — чоловіків та їхнього провожатого затримали. Вони намагалися тікати, тож прикордонники зробили кілька попереджувальних пострілів, аби зупинити втікачів.

Згодом організатору схеми з переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті п'ятеро громадян Полтавщини намагалися незаконно потрапити до Угорщини.