Україну атакували 60 російських ударних БпЛА: вночі на Полтавщині працювало ППО

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Українська ППО збила 36 російських БпЛА, ще 23 були локаційно втрачені

З 10.00 понеділка, 23 грудня, до 9.00 вівторка, 24 грудня, російська армія атакувала Україну 60-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 36 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

Через активну протидію Сил оборони 23 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Один — БпЛА досі в повітрі.

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Офіційної інформації щодо збиття російських дронів на Полтавщині від обласної військової адміністрації поки немає.

Нагадаємо, вранці 17 листопада кременчужани чули серію вибухів. Згодом стало відомо, що це протиповітряна оборона працювала по дронам та ракетам. Уламок однієї з ракет впав у одному з кременчуцьких дворів.