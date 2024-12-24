Коли реформують ТЦК та що в них буде змінено: вони забезпечують 95% поповнення ЗСУ

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Перевести систему комплектування ЗСУ та інших складових сектору безпеки і оборони на суто рекрутингову планують після війни

Розпочати змінювати систему територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) збираються найближчого часу. Народний депутат, член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський 23 грудня в ефірі Radio NV розповів про деталі анонсованих змін. Він зауважив, що питання оновлення вертикалі підпорядкування військкоматів «вже перезріле». Проте, за його словами, комплексна реформа ТЦК буде вже після війни, але деяких змін можна чекати у «дуже короткостроковій перспективі» — протягом двох місяців.

— Це дійсно потрібно буде вирішувати, але точно не в короткостроковій перспективі — перехід на суто рекрутингову систему комплектування ЗСУ та інших складових сектору безпеки і оборони, — заявив депутат.

За його словами, в закритому режимі вже не раз обговорювалось питання вертикалі підпорядкування ТЦК, яка «не зовсім відповідає реальній структурі сектору безпеки і оборони». Адже окрім Сухопутних військ, яким наразі підпорядковані ТЦК, в Україні є ще ціла низка інших видів військ, комплектування яких мають забезпечувати ТЦК та СП. А ще є інші складові Сил оборони України: Державна прикордонна служба України, Нацгвардія, ГУР та інші, які теж під час воєнного стану комплектуються в тому числі через мобілізацію.

Федір Веніславський зазначив, що військове командування розглядає це «вже перезріле» питання та вирішуватиме його. На його думку, було б цілком логічно як мінімум вивести ТЦК з підпорядкування Командування Сухопутних військ ЗСУ на рівень Міністерства оборони.

— Це зняло б переважну більшість питань. Тому що Міністерство оборони прямо чи опосередковано усе одно на рівні Кабінету міністрів України комунікує з іншими центральними органами виконавчої влади, які у своєму складі мають військові формування, — пояснив він.

Нардеп закликав «обережно ставився» до висловлень щодо «реформи» ТЦК, адже їх перепідпорядкування та формування відповідного структурного підрозділу в складі Міноборони — це не реформа.

— Це, скажімо так, зміна підпорядкованості вертикалі цієї влади, військового командування. Тому це точно не має зайняти багато часу, — заявив Федір Веніславський.

Він зауважив, що вірогідно вже були здійснюються «якісь підготовчі заходи».

— Думаю, що це питання дуже короткострокової перспективи — пару місяців. В першому кварталі нового року вже є всі шанси нам це побачити, — припустив нардеп.

Він зазначив, що кінця війни про комплексну реформу говорити не варто, адже це має бути «достатньо зважена діяльність» та додав, що попри критику саме ТЦК під час воєнного стану забезпечують 95% поповнення ЗСУ.

Міноборони планує реформувати ТЦК: хто буде займатися мобілізацією

Нагадаємо нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав, що наразі Міністерство оборони України розробляє варіант кардинального реформування ТЦК та СП. Про це у п’ятницю, 20 грудня, заявив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час Години запитань до уряду у Верховній Раді. Він також називав перший крок цього реформування — підпорядкування ТЦК Міноборони. Зараз ТЦК та СП підпорядковуються Командуванню Сухопутних військ ЗСУ.

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Про плани щодо реформи ТЦК у вересні цього року говорив міністр оборони Рустем Умєров. Тоді він заявив, що Україна майже утричі збільшила показники з мобілізації та у п’ять разів розширила можливості для підготовки українських військових у навчальних центрах ЗСУ. А наступним кроком, як тоді заявляв міністр, має стане реформа ТЦК. Втім, невдовзі почали говорити про спад призову та шукати нові шляхи поповнення ЗСУ.

Без ТЦК не обійтися: у Міноборони пояснили, чи можлива повністю добровільна мобілізація

Водночас уповноважений Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець у жовтні заявляв, що навіть у разі реформування системи поповнення ЗСУ за ТЦК та СП чи інших органів, які їх замінять, залишиться функція примусової мобілізації. Тоді він зауважив, що пряма мобілізація громадян до конкретних військових частин, яка відбувається в обхід ТЦК, передбачає добровільне бажання людини вступити на службу, тобто вона стосується лише добровольців. Для примусової мобілізації військовозобов’язаних все одно потрібна структура на кшталт теперішньої ТЦК.

Представник Міноборони наголосив, що класичний процес мобілізації під час повномасштабної війни не може відбуватися на виключно добровільних засадах і все одно передбачає певний примус.

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Зазначимо, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) були створені на території всієї України у листопаді 2020 року на базі реформованої системи військових комісаріатів. У березні 2021 року Верховна Рада ухвалила відповідний закон, який у квітні того ж року підписав президентом України й він набрав чинності.

Чи спроможні Центри рекрутингу замінити ТЦК та чи можливо уникнути хейту, проводячи примусову мобілізацію

Наприкінці листопада речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв’ю «Телеграфу» відповів на питання чи можна поповнення ЗСУ покласти на рекрутингові центри та наскільки вірогідний варіант розформування ТЦК та СП.

Він зазначив, що рекрутинг — це призов на військову службу для мотивованих, які у своїй більшості стали на захист України у перші місяці повномасштабної війни. А примусова мобілізація — це для немотивованих, які або не хочуть виконувати свій конституційний обов’язок по захисту Батьківщини, або вагаються. І, на його думку, будь-яка структура, що проводитиме примусову мобілізацію, зазнаватиме хейту так само, як і ТЦК сьогодні, з боку тих, хто не хоче помічати війни. Роман Істомін також наголосив, що діяльність Центрів рекрутингу має інформаційно-консультаційний характер і займатись мобілізацією вони не можуть.

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У листопаді Роман Істомін провів брифінг щодо відмінностей між мобілізацією та рекрутингом до ЗСУ. В ході брифінгу він прокоментував питання щодо того, чи можна з працівників ТЦК створити нові бойові бригади, про що багато говорили у медійному просторі та соцмережах. Роман Істомін відповів, що саме з працівників ТЦК точно жодної бойової бригади створити неможливо, адже в ТЦК є працівники та військовослужбовців. Працівники ТЦК — це цивільні особи, зазвичай жінки, з яких «жодної бригади створити неможливо»

Речник Полтавського ОТЦК пояснив, чому із працівників ТЦК неможливо створити бойові бригади

Він також зауважив, що військовослужбовці, які служать в ТЦК, є обмежено придатними до військової служби, мали поранення чи якісь захворювання, які не дозволяють їм виконувати завдання у складі бойових підрозділів. Рішенням ВЛК вони були визнані придатними до проходження військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та інших тилових установах. Саме після цього їх перевели до ТЦК. Тож, створення бойових бригад із таких військовослужбовців також неможливо.

Цей коментар Романа Істоміна багатьма Телеграм-каналами був представлений частково, окремі його слова та речення були вирвані з контексту, або перекручені, що спотворило сутність поданої інформації.

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Згодом Полтавський обласний ТЦК надав додаткові роз’яснення з питань того, хто працює, а хто служить в ТЦК, та пояснив, що ТЦК є територіальним органом військового управління ЗСУ. У цьому роз’ясненні наголошувалося, що перекручування фактів та створення фейків у період воєнного стану може вводити в оману населення, підривати обороноздатність держави та грати на руку ворогу.

Понад 20 тисяч українців звернулися до центрів рекрутингу: чи може це замінити мобілізацію

Нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав про новий шлях для рекрутингу, без Центрів рекрутингу та ТЦК — відтепер командири військових частин отримали право самим займатися мобілізацією військовозобов’язаних, які добровільно виявили бажання служити.

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У вересні народний депутат Сергій Рахманін, який є членом комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки, розповів, що рекрутинг дуже погано поповнює українську армію. За словами депутата, рекрутинг «ніколи в житті» не зможе забезпечити комплектування збройних сил будь-якої держави, яка веде повномасштабну війну.

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У Полтавському ОТЦК також розповідали, чому військові ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних Сил України. А також розповіли, коли припиниться вручення повісток на вулицях міст та як відбувається затримання військовозобов’язаних.