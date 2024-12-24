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Надзвичайні новини

Учора на Кременчуччині горіли сарай та автівка — надзвичайники

Сьогодні, 10:42 Переглядів: 163

 

Внаслідок загорянь обійшлося без постраждалих

За минулу добу на Кременчуччині сталися дві пожежі. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління ДСНС у Полтавській області.

Так близько 04.34 23 грудня у селі Дмитрівка загорілася господарська споруда. У пожежі вигоріла покрівля, двері та вікно. Пошкоджено також 5 мдров. Рятувальникам вдалося уберегти сарай від повного знищення вогнем, а також запобігти його поширенню на розташований поруч будинок. Гасили пожежу рятувальники 17-ї та 14-ї державних пожежно-рятувальних частин.

Також ще одна пожежа сталася близько 16.46 у Горішніх Плавнях. За даними надзвичайників, загорівся легковий автомобіль. Згоріли акумулятор, електродроти та деякі запчастини, пошкоджень зазнали двигун, лакофарбове покриття, капот, радіатор та панель приладів. Як зазначають пожежники, машину від повного згоряння їм вдалося врятувати. Гасили вогонь рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Усі причини та обставини займань наразі встановлюють фахівці ДСНС.

Нагадаємо, днями у Кременчуці горіла квартира у багатоповерхівці, а у Глобиному згорів автомобіль.



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Автор: Яна Гудзь
Теги: пожежа рятувальники ДСНС
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