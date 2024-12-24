Учора на Кременчуччині горіли сарай та автівка — надзвичайники

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За минулу добу на Кременчуччині сталися дві пожежі. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління ДСНС у Полтавській області.

Так близько 04.34 23 грудня у селі Дмитрівка загорілася господарська споруда. У пожежі вигоріла покрівля, двері та вікно. Пошкоджено також 5 м3 дров. Рятувальникам вдалося уберегти сарай від повного знищення вогнем, а також запобігти його поширенню на розташований поруч будинок. Гасили пожежу рятувальники 17-ї та 14-ї державних пожежно-рятувальних частин.

Також ще одна пожежа сталася близько 16.46 у Горішніх Плавнях. За даними надзвичайників, загорівся легковий автомобіль. Згоріли акумулятор, електродроти та деякі запчастини, пошкоджень зазнали двигун, лакофарбове покриття, капот, радіатор та панель приладів. Як зазначають пожежники, машину від повного згоряння їм вдалося врятувати. Гасили вогонь рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Усі причини та обставини займань наразі встановлюють фахівці ДСНС.

Нагадаємо, днями у Кременчуці горіла квартира у багатоповерхівці, а у Глобиному згорів автомобіль.







