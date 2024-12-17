Учора, 16 грудня, близько 18.55 у Глобиному згорів легковий автомобіль. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
За попередніми даними, згорів легковик «Opel Vectra». Ліквідували загоряння автівки рятувальники близько 19.28.
Під час пожежі автівка згоріла повністю. Серед громадян обійшлося без постраждалих.
Гасили пожежу рятувальники 6-го державного пожежно-рятувального пункту.
Причину загоряння фахівці ДСНС наразі встановлюють.
Нагадаємо, минулого тижня у Глобинській громаді пожежа знищила господарчу споруду та два автомобілі.
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