Учора в Глобиному згорів легковик — надзвичайники

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Учора, 16 грудня, близько 18.55 у Глобиному згорів легковий автомобіль. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За попередніми даними, згорів легковик «Opel Vectra». Ліквідували загоряння автівки рятувальники близько 19.28.

Під час пожежі автівка згоріла повністю. Серед громадян обійшлося без постраждалих.

Гасили пожежу рятувальники 6-го державного пожежно-рятувального пункту.

Причину загоряння фахівці ДСНС наразі встановлюють.

Нагадаємо, минулого тижня у Глобинській громаді пожежа знищила господарчу споруду та два автомобілі.



