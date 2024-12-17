Сьогодні у Кременчуцькому районі проведуть технічний вибух

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Сьогодні, 17 грудня, о 12.00 в одній із громад Кременчуцького району проводитиметься контрольований технічний вибух.

Проведення вибухових робіт погоджено із районною та обласною військовими адміністраціями.

Якщо у визначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух перенесуть на інший час або день.

Громадян закликають зберігати спокій та не обговорювати у соцмережах напрям, звідки вибух лунатиме.