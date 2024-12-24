Кременчуцький волонтер Артем Марченко подарував різдняне свято діткам з інвалідністю

Різдво — час дарувати добро й радість
У понеділок, 23 грудня, Благодійний фонд Артема Марченка організував різдвяне свято для сорока дітей з інвалідністю Кременчуцького міського осередку ВО «Союз осіб з інвалідністю України».
Цей захід став приємним подарунком для кожної дитини, яка відвідує «Оселю добра і радості», що працює при осередку.
Під час свята була весела ігрова програма, конкурси, і подарунки.
Діти отримали мільйон позитивних емоцій — з їх облич не сходили посмішки.
— А що потрібно нашим діткам — це добро, тепле, сердечне відношення з боку інших і, ясна річ, смачні подарунки! — зазначила Жанетта Симонян, заступниця голови осередку.
Від імені Президії КМО СОІУ вона сердечно подякувала другу і помічнику осередку Артему Марченку та його Благодійному фонду за доброту, велике серце та організацію чудового заходу напередодні Різдва Христового.
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