Кременчуцький волонтер Артем Марченко подарував різдняне свято діткам з інвалідністю

У понеділок, 23 грудня, Благодійний фонд Артема Марченка організував різдвяне свято для сорока дітей з інвалідністю Кременчуцького міського осередку ВО «Союз осіб з інвалідністю України».

Цей захід став приємним подарунком для кожної дитини, яка відвідує «Оселю добра і радості», що працює при осередку.

Під час свята була весела ігрова програма, конкурси, і подарунки.

Діти отримали мільйон позитивних емоцій — з їх облич не сходили посмішки.