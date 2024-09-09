В майбутньому центрі інклюзіі 18+ пройшов перший суботник

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До заходу долучилися понад 70 небайдужих осіб, серед яких депутати, громадські діячі та волонтери

У суботу, 7 вересня, в приміщенні колишньої бібліотеки за адресою проспект Свободи, 77 пройшов суботник з наведення порядку. Зовсім скоро тут розпочне діяльність Кременчуцький центр інклюзії 18+.

На заклик Кременчуцького міського осередку ВО «Союз осіб з інвалідністю України» відгукнулося багато небайдужих людей.

«До нас доєдналися депутат Кременчуцької міської ради Костянтин Брижаха, представники Клубу АРОКІ, цілий десант Територіального центру соціальної допомоги, ексдепутат Кременчуцької міської ради, громадський діяч Дмитро Кавунник, представники Полтавського обласного відокремленого підрозділу «Спеціальна Олімпіада України», керівник Аматорського театру ляльок «Оселя добра і радості» Валентина Ржегак, наші друзі з БФ «Ми поряд», а також люди з інвалідністю, ветерани спорту, учителі, юристи, заступник директора Інституту розвитку Кременчука Володимир Петров, журналісти міських видань й багато інших», — розповів Андрій Мельник, голова ГО «Кременчуцький осередок Союзу осіб з інвалідністю України».

В суботнику взяли участь понад 70 осіб.

Учасники помили та пофарбували вікна і решітки на вікнах, очистили від порослі вікна і вхід.

КМО СОІУ, адвокат Марк Сіромаха, громадський діяч Дмитро Кавунник придбали й підготували для суботника інструменти та матеріали.

Перший заступник КМО СОІУ Жанета Симонян очолила «робочий буфет». Для учасників суботника вони мають підготували бутерброди, каву, чай та смаколики.