В майбутньому центрі інклюзіі 18+ пройшов перший суботник

У суботу, 7 вересня, в приміщенні колишньої бібліотеки за адресою проспект Свободи, 77 пройшов суботник з наведення порядку. Зовсім скоро тут розпочне діяльність Кременчуцький центр інклюзії 18+.
На заклик Кременчуцького міського осередку ВО «Союз осіб з інвалідністю України» відгукнулося багато небайдужих людей.
В суботнику взяли участь понад 70 осіб.
Учасники помили та пофарбували вікна і решітки на вікнах, очистили від порослі вікна і вхід.
КМО СОІУ, адвокат Марк Сіромаха, громадський діяч Дмитро Кавунник придбали й підготували для суботника інструменти та матеріали.
Перший заступник КМО СОІУ Жанета Симонян очолила «робочий буфет». Для учасників суботника вони мають підготували бутерброди, каву, чай та смаколики.
Раніше ми писали про те, що у Кременчуці створять Центр інклюзії «18+».
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