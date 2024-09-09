Рятувальники ліквідували 4 пожежі в екосистемах Кременчуцького району

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Протягом минулої доби рятувальники ліквідували чотири пожежі в екосистемах на території Кременчуцького району, що охопили близько 4,5 гектарів сухостою. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області. До гасіння залучили 26 рятувальників та 7 одиниць техніки, а також 6 працівників місцевої пожежної охорони з 2 одиницями техніки.

08 вересня о 10:53 — пожежа сухої рослинності на площі 2,5 га на вул. Д. Галицького в м. Кременчук.

— пожежа сухої рослинності на площі 2,5 га на вул. Д. Галицького в м. Кременчук. 08 вересня о 12:27 — пожежа сухої рослинності на площі 0,5 га у пров. Столярний в м. Кременчук; врятовано прилеглі приватні будинки.

— пожежа сухої рослинності на площі 0,5 га у пров. Столярний в м. Кременчук; врятовано прилеглі приватні будинки. 08 вересня о 16:25 — пожежа сухої рослинності на площі 1 га поблизу с. Паніванівка, Семенівської громади.

— пожежа сухої рослинності на площі 1 га поблизу с. Паніванівка, Семенівської громади. 08 вересня о 20:28 — пожежа сухої рослинності та сміття на площі 0,5 га в с. Погреби, Градизької громади.

Травмованих та загиблих внаслідок цих пожеж не зареєстровано. Причини займання наразі встановлюють фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що 8 вересня о 18.00 у провулку Лесі Українки у Кременчуці горів приватний будинок.