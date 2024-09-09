Рятувальники ліквідували 4 пожежі в екосистемах Кременчуцького району

Протягом минулої доби рятувальники ліквідували чотири пожежі в екосистемах на території Кременчуцького району, що охопили близько 4,5 гектарів сухостою. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області. До гасіння залучили 26 рятувальників та 7 одиниць техніки, а також 6 працівників місцевої пожежної охорони з 2 одиницями техніки.
Травмованих та загиблих внаслідок цих пожеж не зареєстровано. Причини займання наразі встановлюють фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, що 8 вересня о 18.00 у провулку Лесі Українки у Кременчуці горів приватний будинок.
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