У Кременчуцькому ЦНАПі тимчасово не оформлюють та не видають паспорти

У головному офісі Кременчуцького ЦНАПу тимчасово не оформлюють та не видають паспорти. Така інформація оприлюднена на офіційному сайті установи.
Причиною цьому працівники називають технічну несправність.
Тимчасово припинили оформлення:
Отримати уже готові паспорти громадяни можуть у приміщенні ЦНАПу на Молодіжному за адресою: вул. Героїв України, 11-А.
Про відновлення технічної можливості оформлення паспортів у ЦНАПі повідомлять додатково.
Нагадаємо, відтепер у Кременчуцькому ЦНАПі можна отримати довідки про перебування (не перебування) на обліку у статусі безробітного у центрі зайнятості та довідки про нарахування допомоги по безробіттю.
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