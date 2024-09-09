У Кременчуцькому ЦНАПі тимчасово не оформлюють та не видають паспорти

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 305

Отримати готові паспорти можна у ЦНАПі на Молодіжному

У головному офісі Кременчуцького ЦНАПу тимчасово не оформлюють та не видають паспорти. Така інформація оприлюднена на офіційному сайті установи.

Причиною цьому працівники називають технічну несправність.

Тимчасово припинили оформлення:

паспортів громадян України;

паспортів громадян України для виїзду за кордон.

Отримати уже готові паспорти громадяни можуть у приміщенні ЦНАПу на Молодіжному за адресою: вул. Героїв України, 11-А.

Про відновлення технічної можливості оформлення паспортів у ЦНАПі повідомлять додатково.

Нагадаємо, відтепер у Кременчуцькому ЦНАПі можна отримати довідки про перебування (не перебування) на обліку у статусі безробітного у центрі зайнятості та довідки про нарахування допомоги по безробіттю.