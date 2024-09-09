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«На лікуванні в стаціонарі лишаються 220 поранених», — Зеленський про наслідки ракетного удару у Полтаві

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 273 Коментарів: 1

 

Серед постраждалих є дуже тяжкі поранені

У лікарнях Полтави залишаються 220 постраждалих внаслідок ракетного удару у Полтаві 3 вересня. Про це учора у вечірньому зверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, серед поранених, які знаходяться в лікарнях, є тяжкі й дуже тяжкі постраждалі.

Окремо президент подякував лікарям та медсестрам, які стараються зберегти кожне життя, а також надзвичайникам та поліцейським Полтавщини, які допомагали у рятувальній операції.

Нагадаємо, кількість жертв ракетного удару по Інституту зв'язку збільшилася до 58

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Автор: Яна Гудзь
Теги: ракетний удар Полтава травмовані лікування
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Коментарі: 1

4 618
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:55

Шо воно несе? Це шо заклик по лікарнях бити? Іноді дивує низка заяв високопосадовців. Як навмисно здають об'екти


0 0

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