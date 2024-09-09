У лікарнях Полтави залишаються 220 постраждалих внаслідок ракетного удару у Полтаві 3 вересня. Про це учора у вечірньому зверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський.
За його словами, серед поранених, які знаходяться в лікарнях, є тяжкі й дуже тяжкі постраждалі.
Окремо президент подякував лікарям та медсестрам, які стараються зберегти кожне життя, а також надзвичайникам та поліцейським Полтавщини, які допомагали у рятувальній операції.
Нагадаємо, кількість жертв ракетного удару по Інституту зв'язку збільшилася до 58.
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