«Сильні духом». У Кременчуці вперше відбувся фестиваль, головні учасники якого — люди з інвалідністю

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Під час фестивалю нагороди отримали волонтери, тренери, родини, а також ті, заради кого цей захід організували — сильні духом особистості

Сьогодні, 30 листопада, у Кременчуцькому міському палаці культури пройшов перший фестиваль «Сильні духом», який об’єднав людей з інвалідністю, благодійників, волонтерів та представників влади.

Фестиваль «Сильні духом» започатковано Кременчуцьким міським осередком Всеукраїнської громадської організації «Союз осіб з інвалідністю України». Ініціативу підтримали кременчуцький міський голова Віталій Малецький та Коаліція громадських організацій осіб з інвалідністю міста.

— Фестиваль присвячений Міжнародному Дню людей з інвалідністю та покликаний привернути увагу до проблем людей з обмеженими можливостями і є нагадуванням людству про його обовʼязок виявляти турботу і милосердя до людей з інвалідністю. На їхню долю випали нелегкі випробування, однак вони, долаючи труднощі, проявляють виняткову силу духу і непохитну віру в життя, — зазначив ініціатор проведення фестивалю голова Кременчуцького міського осередку Всеукраїнської громадської організації «Союз осіб з інвалідністю України» Андрій Мельник.

На початку урочистої церемонії відкриття голова Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін разом з Мариною Доценко вручили грамоти найактивнішим представникам громади, які мають інвалідність або працюють з цією категорією кременчужан.



Після нагородження на сцену запросили Галину Сєвєріну, яка попри те, що виховує дитину з особливими потребами знаходить в собі сили захищати нашу Батьківщину. Є сержантом десантно-штурмових військ Збройних Сил України, бойовим медиком роти управління військової частини А2120. Служить у лавах Збройних Сил з 2017 року. Брала участь у виконанні бойових завдань на Луганському та Донецькому напрямках. За участь в АТО та віддану службу нагороджена медаллю.

Також на сцену запросили Олександра Шумського. На початок повномасштабної війни він виховував пʼятирічну доньку з інвалідністю. Проте у березні 2022 року, всупереч усім труднощам, пішов захищати Україну добровольцем. Олександр служив командиром у 71-й штурмовій бригаді. Під час боїв за Бахмут та Марʼїнку отримав поранення, залишаючись вірним обовʼязку перед Батьківщиною. За свій внесок у захист України нагороджений нагрудним знаком «Ветеран війни».



Разом з ними запросили Олександра Поліщука, сержанта Національної гвардії України, військової частини 3059. У 18 років Олександр проходив строкову службу. З початком війни він не вагався і підписав контракт, щоб захищати рідну землю. Олександр брав участь у запеклих боях у Харківської області, проявивши мужність і рішучість.

— Хтось зі зброєю захищає наші кордони, хтось робить це щоденним служінням і волонтерською роботою, хтось фінансово підтримує нужденних і країну. Вдячні кожному, хто в цей важкий час для України знаходить у собі сили творити, працювати і йти далі. Сьогодні ви побачите, скільки талановитих майстрів, спортсменів, акторів, письменників, тренерів, педагогів серед людей з обмеженими можливостями, — розповідає ведуча заходу Олена Діденко.

Саме з волонтерів почалася церемонія нагородження. У номінації «Волонтери року» відзнаки отримали Артем Марченко, Дмитро Кавунник, Сергій Христенко, Лариса Мусієнко, Оксана Савченко, В’ячеслав Моргуль, Олег Костинюк, Богдан Оксененко, Лінас Малішька, Гвідас Керушаускас, Андрій Третяк.

У номінації «Тренери року» нагороди отримали Юрій Щипець, Геннадій Іванян, Дмитро Панчелін, Андрій Голівець, Ганна Келембет.

У номінацію «Спортивні герої року» потрапили Олександр Яровий, Володимир Пономаренко, Микола Різник, Богдана Фролова, Дарʼя Новохацька.

У номінації «Родини року» — родини Брусило, Радіонових, Зеркаль, Козловських, родина Лебедєвої і Митринського, родина Ратинських.



У номінаціях «Автори року» та «Творчі особистості року» нагороди отримали Ганна Яцина, Даніела Жовтобрюхова, Володимир Шевченко, Олександр Шкіря, Тетяна Булат, Сабіна Агаєва, Тетяна Болдянкіна, Жанета Симонян, Микола Іваненко, Олександр Хітренко, Анжеліка Войтовська.

У номінації «Самодіяльні актори року» нагороди вручили пʼятьом номінантам, які є членами Кременчуцького міського осередку «Союз осіб з інвалідністю України» та акторами Аматорського театру ляльок «Оселі добра і радості» - Єлизаветі Колотій, Михайлу Каплуновському, Артему Овчаренку, Артему Безуглому, Євгенію Близнюку. Вони отримали дипломи, статуетки й подарунки. Також нагороду отримала переможця рейтингу глядацьких симпатій Тетяна Рикова, світла та добра дівчинка.

Протягом фестивалю глядачів радували своїми виступами колективи МПК та народний гурт «Крила».



































Фото: Мирослава Українська