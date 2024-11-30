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Де у неділю у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 18:04 Переглядів: 1

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У неділю, 1 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • просп. Свободи, 7А, 7Б;
  • вул. Лікаря О. Богаєвського, 4-12/52;
  • вул. Сумська.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Давида Кострова, 4-47/11;
  • вул. Івана Багряного, 31/16;
  • вул. Івана Дзюби, 2/3;
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
  • вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;
  • вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;
  • пров. Антона Чехова, 3-7/26;
  • вул. Виноградна;
  • вул. В. Івасюка;
  • вул. І. Франка;
  • пров. Крюківський;
  • пров. Івана Приходька;
  • вул. Насосна;
  • пров. Насосний;
  • вул. М. Березовського;
  • вул. Республіканська;
  • пров. К. Ушинського;
  • пров. Ф. Мазуленка;
  • пров. Художній;
  • вул. Христини Алчевської;
  • вул. Художня.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
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