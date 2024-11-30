Де у неділю у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 18:04 Переглядів: 1

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У неділю, 1 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 просп. Свободи, 7А, 7Б;

вул. Лікаря О. Богаєвського, 4-12/52;

вул. Сумська. З 8.00 до 18.00 вул. Давида Кострова, 4-47/11;

вул. Івана Багряного, 31/16;

вул. Івана Дзюби, 2/3;

вул. Рєпіна, 9/28-60/3;

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;

вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;

вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;

пров. Антона Чехова, 3-7/26;

вул. Виноградна;

вул. В. Івасюка;

вул. І. Франка;

пров. Крюківський;

пров. Івана Приходька;

вул. Насосна;

пров. Насосний;

вул. М. Березовського;

вул. Республіканська;

пров. К. Ушинського;

пров. Ф. Мазуленка;

пров. Художній;

вул. Христини Алчевської;

вул. Художня.

Поділитись новиною



