Де у неділю у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 18:04
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У неділю, 1 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- просп. Свободи, 7А, 7Б;
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 4-12/52;
- вул. Сумська.
З 8.00 до 18.00
- вул. Давида Кострова, 4-47/11;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Антона Чехова, 3-7/26;
- вул. Виноградна;
- вул. В. Івасюка;
- вул. І. Франка;
- пров. Крюківський;
- пров. Івана Приходька;
- вул. Насосна;
- пров. Насосний;
- вул. М. Березовського;
- вул. Республіканська;
- пров. К. Ушинського;
- пров. Ф. Мазуленка;
- пров. Художній;
- вул. Христини Алчевської;
- вул. Художня.
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