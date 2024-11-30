У неділю Полтавщину може огорнути туман — синоптики

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 109

В області оголосили І рівень небезпечності — жовтий

У неділю, 1 грудня, уночі та у першій половині дня Полтавщину може огорнути туман. Про це попереджають синоптики Полтавського обласного гідрометцентру.

За попередніми оцінками, видимість на дорогах може сягати 200-500 м.

У зв’язку із такими можливими метеорологічними явищами на Полтавщині оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

Нагадаємо, днями на Полтавщині оголошували жовтий рівень небезпеки через густий туман та ожеледицю.