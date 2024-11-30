У неділю Полтавщину може огорнути туман — синоптики

В області оголосили І рівень небезпечності — жовтий
У неділю, 1 грудня, уночі та у першій половині дня Полтавщину може огорнути туман. Про це попереджають синоптики Полтавського обласного гідрометцентру.
За попередніми оцінками, видимість на дорогах може сягати 200-500 м.
У зв’язку із такими можливими метеорологічними явищами на Полтавщині оголосили І рівень небезпечності — жовтий.
Нагадаємо, днями на Полтавщині оголошували жовтий рівень небезпеки через густий туман та ожеледицю.
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