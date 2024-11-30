Полтавська область увійшла у п’ятірку «найтривожніших» областей від початку повномасштабного вторгнення. Такі дані наводяться в інфографіці від UA War Infographics.
Від 24 лютого 2022 року тривогу у Полтавській області оголошували 3203 рази.
Найбільше повітряних тривог лунало у Донецькій області — 5506, Харківській — 5214, Запорізькій — 5116 та Дніпропетровській — 4574.
Згідно зі статистичними даними сайту alerts.in.ua, загальна тривалість повітряних тривог на Полтавщині становить 141 день 14 годин та 51 хвилину.
Нагадаємо, найдовшу повітряну тривогу у Полтавській області зафіксували із 17-го на 18-те жовтня. Тривала вона 14 годин і 59 хвилин.
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