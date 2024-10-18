Новий рекорд: повітряна тривога у Кременчуці тривала майже 15 годин

Цієї доби на Полтавщині зафіксували найдовшу повітряну тривогу. Тривала вона 14 годин 59 хвилин.
Небезпеку для області оголосили напередодні, 17 жовтня, о 20.33. Відбій повітряної тривоги пролунав сьогодні, 18 жовтня, об 11.32.
Близько 03.00 у Кременчуці мешканці могли чути вибухи. Пізніше у Повітряних силах повідомили про роботу ППО на Полтавщині. загалом цієї ночі в небі над Україною збили 80 російських безпілотників.
Нагадаємо, до цього найдовшу повітряну тривогу в області зафіксували у серпні — тривала вона 14 годин 33 хвилини.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.