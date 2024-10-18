Новий рекорд: повітряна тривога у Кременчуці тривала майже 15 годин

Сьогодні, 12:21 Переглядів: 131

Цієї доби на Полтавщині зафіксували найдовшу повітряну тривогу. Тривала вона 14 годин 59 хвилин.

Небезпеку для області оголосили напередодні, 17 жовтня, о 20.33. Відбій повітряної тривоги пролунав сьогодні, 18 жовтня, об 11.32.

Близько 03.00 у Кременчуці мешканці могли чути вибухи. Пізніше у Повітряних силах повідомили про роботу ППО на Полтавщині. загалом цієї ночі в небі над Україною збили 80 російських безпілотників.

Нагадаємо, до цього найдовшу повітряну тривогу в області зафіксували у серпні — тривала вона 14 годин 33 хвилини.