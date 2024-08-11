На Полтавщині зафіксували найдовшу повітряну тривогу

Сьогодні, 11 серпня, на Полтавщині зафіксували найдовшу з початку повномасштабного вторгнення повітряну тривогу. Вона тривала 14 годин і 33 хвилини.
Про небезпеку для регіону оголосили напередодні, 10 серпня, о 22.09. Відбій же пролунав сьогодні, 11 серпня, о 12.43.
Під час повітряної тривоги мешканці Кременчука та Полтави чули звуки вибухів.
О 00.28 та 00.36 командування Повітряних сил Збройних Сил України повідомляло про швидкісну ціль у напрямку Кременчука. За даними моніторингових телеграм-каналів, в небі над Україною перебували близько 30 російських дронів. Із них кілька — на Полтавщині. Востаннє про ворожу повітряну ціль у небі над областю Повітряні сиил повідомляли о 10.15.
За даними очільника Полтавської облвійськадміністрації Філіпа Проніна, влучань на території Полтавської області немає.
Нагадаємо, за перші 10 днів серпня Полтавщина опинилася на першому місці серед областей за кількістю повітряних тривог.
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