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Полтавщина — на першому місці за кількістю повітряних тривог: дані статистики

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 489

 

За перші десять днів серпня тривогу на полтавщині оголошували 58 разів  

За перші 10 днів серпня Полтавщина опинилася на першому місці серед областей за кількістю повітряних тривог. Такі дані наводять аналітики порталу Аir-alarms.in.ua — статистика повітряних тривог.

 

За цей період в області оголошували повітряну тривогу 58 разів. Трохи відстають Донеччина та Запоріжжя — по 56 тривог, Дніпропетровщина — 54, Харківщина — 48. На останньому місці в рейтинзі Волинська, Закарпатська та Чернівецька області — у них повітряна тривога лунала тричі за 10 днів.

Загальна тривалість повітряної тривога на Полтавщині з початку серпня — 2 дні, 2 години та 46 хвилин.

 

За 900 днів повномасштабного вторгнення, із 24 лютого 2022 року і до сьогодні, загальна тривалість повітряних тривог на Полтавщині склала рівно 100 днів.

Найкоротша тривала 25 секунд, найдовша — 10 годин 25 хвилин.

Нагадаємо, у квітні аналітики зафіксували збільшення кількості повітряних тривог на Полтавщині майже вдвічі.


На момент публікації матеріалу повітряна тривога побила свій рекорд за тривалістю. Її оголосили 10 серпня о 22.09. Станом на зараз повітряна тривога триває майже 14 годин.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: повітряна тривога Полтавщина війна статистика
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