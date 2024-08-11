Полтавщина — на першому місці за кількістю повітряних тривог: дані статистики

За перші 10 днів серпня Полтавщина опинилася на першому місці серед областей за кількістю повітряних тривог. Такі дані наводять аналітики порталу Аir-alarms.in.ua — статистика повітряних тривог.
За цей період в області оголошували повітряну тривогу 58 разів. Трохи відстають Донеччина та Запоріжжя — по 56 тривог, Дніпропетровщина — 54, Харківщина — 48. На останньому місці в рейтинзі Волинська, Закарпатська та Чернівецька області — у них повітряна тривога лунала тричі за 10 днів.
Загальна тривалість повітряної тривога на Полтавщині з початку серпня — 2 дні, 2 години та 46 хвилин.
За 900 днів повномасштабного вторгнення, із 24 лютого 2022 року і до сьогодні, загальна тривалість повітряних тривог на Полтавщині склала рівно 100 днів.
Найкоротша тривала 25 секунд, найдовша — 10 годин 25 хвилин.
Нагадаємо, у квітні аналітики зафіксували збільшення кількості повітряних тривог на Полтавщині майже вдвічі.
На момент публікації матеріалу повітряна тривога побила свій рекорд за тривалістю. Її оголосили 10 серпня о 22.09. Станом на зараз повітряна тривога триває майже 14 годин.
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