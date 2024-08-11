Як усунути слиз і мокротиння в горлі — поради від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 0

Μокpотиння в горлі або закладеність носа є найпоширенішою причиною кашлю та утруднення дихання. Μокpотиння, накопичене в легенях, сприяє цим проблемам зі здоров'ям. Χоч ця проблема не загрожує життю, вона впливає на якість життя.

Склад засобу:

2 склянки води

1 чайна ложка перцю

6 або 7 скибочок імбиру

1 чайна ложка меду

Нагрійте воду і додайте перець та імбир, коли вона закипить. Закрийте каструлю кришкою на кілька хвилин. Зніміть з вогню і дайте суміші охолонути. Після цього додайте мед. Пити по дві-три чашки чаю щодня.