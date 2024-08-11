Μокpотиння в горлі або закладеність носа є найпоширенішою причиною кашлю та утруднення дихання. Μокpотиння, накопичене в легенях, сприяє цим проблемам зі здоров'ям. Χоч ця проблема не загрожує життю, вона впливає на якість життя.
Склад засобу:
2 склянки води
1 чайна ложка перцю
6 або 7 скибочок імбиру
1 чайна ложка меду
Нагрійте воду і додайте перець та імбир, коли вона закипить. Закрийте каструлю кришкою на кілька хвилин. Зніміть з вогню і дайте суміші охолонути. Після цього додайте мед. Пити по дві-три чашки чаю щодня.
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