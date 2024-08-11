У найближчі години Кременчук очікує сильний вітер — метеорологи

Сьогодні, 11 серпня, у Кременчуці на на Полтавщині очікуються сильні пориви вітру. Про це попереджають у пресслужбі Полтавського обласного гідрометцентру.
За даними метеорологів, у найближчі години і до кінця доби в області очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с.
У зв’язку з цим на Полтавщині оголосили штормове попередження та І рівень небезпечності — жовтий.
Нагадаємо, днями в області оголошували штормове попередження через грозу та шквали.
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