«Слава Україні! Героям слава!»: до 33-ї річниці Незалежності Нацбанк випустить оновлені банкноти

Національний банк України запускає в обіг модифікавані банкноти із гаслом «Слава Україні! Героям слава!». Проце інформує пресслужба Нацбанку.
Випустити такі оновлені банкноти вирішили з нагоди 33-ї річниці Незалежності України.
Вводитимуть модифіковані банкноти в обіг поступово. Із 8 серпня уже можна зустріти купюри нового зразка номіналом 500 грн та 1000 грн. Напередодні Дня Незалежності, 23 серпня, запустять банкноти по 50 грн. Купюри номіналами 20 грн, 100 грн та 200 грн введуть в обіг у натсупних роках.
Працвники Нацбанку зазначають, що громадянам не потрібно обмінювати старі банкноти на нові модифіковані. Вони поступово замінюватимуть зношені купюри зразків 2014-2019 років.
Нагадаємо, у серпні Нацбанк почав вилучати з обігу старі купюри номіналом 500 грн зразка 2003-2007 років.
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