Де у Кременчуці у понеділок вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 15:14
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У понеділок, 12 серпня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Криворудна, 2В;
- вул. Національної Гвардії, 4, 6, 8;
- просп. Свободи, 124, 132/2;
- вул. Військова, 1/37-15;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
- вул. Деповська, 56-63/5;
- вул. Миколи Кучми, 43-72;
- вул. Редутна, 77/2, 87/26;
- пров. Редутний, 10-29;
- пров. Столярний, 20-39;
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Запорізька, 7-12;
- вул. Миколи Кучми, 1/4-54;
- вул. Редутна, 27-37/14;
- пров. Сковороди, 2-8;
- пров. Столярний, 32-57;
- вул. Фурштадська, 1-19/25;
- вул. Капітана Трусова, 83-92/25;
- пров. Квітки Цісик, 36Г;
- вул. Криворудна, 2В;
- вул Майора Пугача, 82-90/31;
- вул. Національної Гвардії, 3-14;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Республіканська, 98-138;
- вул. Космічна;
- вул. Республіканська;
- вул. Гайдамацька, 46-83;
- вул. Михайлівська, 3-13;
- пров. Михайлівський, 17-32;
- вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
- пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
- пр. 1-й Ягідний, 4, 4А;
- пр. 2-й Ягідний, 2;
- вул. Адмірала Остроградського, 1-28;
- вул. Вільної України, 17/2-40;
- пров. Леся Курбаса, 2-20;
- пров. Марії Заньковецької, 1-51;
- вул. Олени Пчілки, 11/39-18;
- пров. Ягідний, 2-39;
- вул. Козацька, 61/31-94А;
- просп. Лесі Українки;
- вул. Сергія Кульчицького, 16-49;
- туп. Степовий, 1-9;
- вул. Вільної України, 3-14;
- туп. Кременецький, 3-26;
- вул. Платухіна, 3-23;
- просп. Полтавський, 34-48;
- вул. Івана Приходька, 30, 32, 34/5;
- пров. Тополевий, 3;
- вул. Чумацький Шлях, 1, 5, 7, 9, 11.
З 6.00 до 18.00
- вул. Академіка Маслова, 24;
- вул. Івана Мазепи, 8Б, 15;
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Басейна, 4-26/93;
- вул. Батуринська, 1-21;
- вул. Велика набережна, 1-65;
- пров. Веселий, 16;
- вул. Військова, 1/37-18/56;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45;
- вул. Деповська, 1-100;
- вул. Запорізька, 7, 10, 12;
- вул. Зінаїди Тулуб, 24-А;
- вул. Миколи Кучми, 1/4-94;
- пров. Новоіванівський, 1/3-21;
- вул. Новоіванівська, 17-А-38;
- вул. Олексія Глнчара, 32-63;
- вул. Редутна, 8-92;
- пров. Редутний, 10-29;
- вул. Силікатна, 1/19-15;
- пров. Силікатний, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15, 17/18;
- пров. Сковороди, 2, 4, 6, 8;
- пров. Столярний, 1-57;
- пров. Тихий, 1, 2-Б, 4, 6, 8;
- вул. Фурштадська, 1-19/25;
- вул. Ярмаркова, 2/5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 36;
- вул. Редутна.
З 8.00 до 20.00
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