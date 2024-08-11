Де у Кременчуці у понеділок вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 15:14 Переглядів: 370

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 12 серпня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Криворудна, 2В;

вул. Національної Гвардії, 4, 6, 8;

просп. Свободи, 124, 132/2;

вул. Військова, 1/37-15;

вул. В’ячеслава Чорновола, 29;

вул. Деповська, 56-63/5;

вул. Миколи Кучми, 43-72;

вул. Редутна, 77/2, 87/26;

пров. Редутний, 10-29;

пров. Столярний, 20-39;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7-12;

вул. Миколи Кучми, 1/4-54;

вул. Редутна, 27-37/14;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25;

вул. Капітана Трусова, 83-92/25;

пров. Квітки Цісик, 36Г;

вул. Криворудна, 2В;

вул Майора Пугача, 82-90/31;

вул. Національної Гвардії, 3-14;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Республіканська, 98-138;

вул. Космічна;

вул. Республіканська;

вул. Гайдамацька, 46-83;

вул. Михайлівська, 3-13;

пров. Михайлівський, 17-32;

вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;

пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;

пр. 1-й Ягідний, 4, 4А;

пр. 2-й Ягідний, 2;

вул. Адмірала Остроградського, 1-28;

вул. Вільної України, 17/2-40;

пров. Леся Курбаса, 2-20;

пров. Марії Заньковецької, 1-51;

вул. Олени Пчілки, 11/39-18;

пров. Ягідний, 2-39;

вул. Козацька, 61/31-94А;

просп. Лесі Українки;

вул. Сергія Кульчицького, 16-49;

туп. Степовий, 1-9;

вул. Вільної України, 3-14;

туп. Кременецький, 3-26;

вул. Платухіна, 3-23;

просп. Полтавський, 34-48;

вул. Івана Приходька, 30, 32, 34/5;

пров. Тополевий, 3;

вул. Чумацький Шлях, 1, 5, 7, 9, 11. З 6.00 до 18.00 вул. Академіка Маслова, 24;

вул. Івана Мазепи, 8Б, 15;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Басейна, 4-26/93;

вул. Батуринська, 1-21;

вул. Велика набережна, 1-65;

пров. Веселий, 16;

вул. Військова, 1/37-18/56;

вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45;

вул. Деповська, 1-100;

вул. Запорізька, 7, 10, 12;

вул. Зінаїди Тулуб, 24-А;

вул. Миколи Кучми, 1/4-94;

пров. Новоіванівський, 1/3-21;

вул. Новоіванівська, 17-А-38;

вул. Олексія Глнчара, 32-63;

вул. Редутна, 8-92;

пров. Редутний, 10-29;

вул. Силікатна, 1/19-15;

пров. Силікатний, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15, 17/18;

пров. Сковороди, 2, 4, 6, 8;

пров. Столярний, 1-57;

пров. Тихий, 1, 2-Б, 4, 6, 8;

вул. Фурштадська, 1-19/25;

вул. Ярмаркова, 2/5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 36;

вул. Редутна. З 8.00 до 20.00 с. Потоки.

Поділитись новиною



