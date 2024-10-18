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У місті Глобине на Кременчуччині внаслідок пожежі загинула людина — ДСНС

Сьогодні, 11:51 Переглядів: 131

 

Можливою причиною виникнення пожежі рятувальники вважають необережність під час куріння

Сьогодні, 18 жовтня, на території приватної садиби на вулиці Бубнарівська у місті Глобине слалася пожежа. Повідомлення про це надійшло до Служби порятунку о 7.06. Під час гасіння пожежі у кімнаті було виявлено тіло людини без ознак життя.

Про це повідомляє пресслужба кременчуцького районного управління ДСНС.

Підрозділ 6-ї ДПРП, що прибув до місця виклику відразу розпочав гасіння пожежі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.                        

Внаслідок даної пожежі вогнем знищено: дерев’яні меблі, вживані речі та закопчено стіни й стелю. Врятовано саму будівлю літньої кухні та майно від повного знищення вогнем.

Пожежу вдалося ліквідувати 7.40.                       

Можливою причиною виникнення пожежі рятувальники вважають необережність під час куріння.

Нагадаємо, учора, 17 жовтня, в Хоролі дві жінки отруїлися чадним газом. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ілюстративне фото
Теги: пожежа ДСНС загинув Глобине рятувальники
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