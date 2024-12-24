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«Лікарі приймають буквально навколішках». У Кременчуці просять звернути увагу депутатів облради на добудову онкодиспансеру

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 498

З 2021 по 2024 рік кількість звернень збільшилась з 15 до 25 тисяч

Заступник міського голови Кременчука, депутат Полтавської обласної ради Дмитро Кравченко направив запит облраді щодо будівництва Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру. У своєму запиті Кравченко наголошує, що нині будівля знаходиться «у вкрай незадовільному стані». 

Реконструкція рентгено-діагностичного кабінету онкодиспансеру почалась у 2020 році в рамках проєкту президентської програми «Велике будівництво». З 2021 по 2024 рік кількість звернень збільшилась з 15 до 25 тисяч, стверджує Кравченко. 

— Внаслідок збільшення пацієнтів, звертаю Вашу увагу на незадовільні умови праці персоналу та пацієнтів, де лікарі приймають буквально навколішках, по 3-4 хворих у одному кабінеті, а комп’ютери в прямому сенсі стоять на підвіконні, — написав у запиті депутат. 

Кравченко просить «не залишати без відповідного фінансування у наступному році» на його добудову.

Нагадаємо, у листопаді цьогоріч керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін зазначив, що на завершення реконструкції медзакладу область шукає джерела фінансування. У 2022 році з державного фонду регіонального розвитку на його будівництво планували виділити 26 млн грн і з обласного бюджету — 3 млн грн.

Станом на грудень минулого року роботи були завершені на 65%.

Влітку головний лікар онкодиспансеру Володимир Севідов розповідав Телеграфу, що будівництво нового корпусу на тому етапі й зупинилося, адже кошти на це не виділялися.  

 

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Автор: Телеграф
Теги: онкодиспансер Полтавська облрада
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