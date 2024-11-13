Доля Кременчуцького онкодиспансера: за чиї кошти медзаклад планують добудовувати

Наразі в обласний бюджет на наступний рік кошти на це не закладали
*фото архівне
Учора, 12 жовтня, під час візиту очільника Полтавської облвійськадміністрації Філіпа Проніна до Кременчука, журналісти поцікавилися у нього долею Кременчуцького онкодиспансеру, який у жовтні перейшов на баланс міста.
Голова ПОВА розповів, що наразі тримає пошук джерел фінансування на продовження його будівництва.
Проте міський голова Кременчука Віталій Малецький уточнив, що на баланс міста відійшов лише стаціонар, а недобудований корпус рентгенодіагностичного кабінету знаходиться на балансі обласного Управління капітального будівництва.
Крім того, Пронін наголосив, що добудовувати цей корпус планують і наразі на це шукаються кошти з міжнародного або державного фінансування. А от в обласному бюджеті на наступний рік коштів на це наразі немає.
Нагадаємо, роботи з будівництва корпусу рентгенодіагностичного кабінету в рамках програми президента України Зеленського «Велике будівництво» у Кременчуці розпочалися кілька років тому, а у 2022 році з державного фонду регіонального розвитку на його будівництво планували виділити 26 млн грн і з обласного бюджету — 3 млн грн.
Станом на грудень минулого року роботи були завершені на 65%.
Влітку головний лікар онкодиспансеру Володимир Севідов розповідав Телеграфу, що будівництво нового корпусу на тому етапі й зупинилося, адже кошти на це не виділялися.
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