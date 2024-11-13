Доля Кременчуцького онкодиспансера: за чиї кошти медзаклад планують добудовувати

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 123

Наразі в обласний бюджет на наступний рік кошти на це не закладали

Учора, 12 жовтня, під час візиту очільника Полтавської облвійськадміністрації Філіпа Проніна до Кременчука, журналісти поцікавилися у нього долею Кременчуцького онкодиспансеру, який у жовтні перейшов на баланс міста.

Голова ПОВА розповів, що наразі тримає пошук джерел фінансування на продовження його будівництва.

— Місто уже підготувало усі документи й подало їх у систему DREAM — це система загальна для всіх проєктів з усіх областей, яка слугує для того, щоб шукати фінансування від держави або від міжнародних партнерів.

Проте міський голова Кременчука Віталій Малецький уточнив, що на баланс міста відійшов лише стаціонар, а недобудований корпус рентгенодіагностичного кабінету знаходиться на балансі обласного Управління капітального будівництва.

Крім того, Пронін наголосив, що добудовувати цей корпус планують і наразі на це шукаються кошти з міжнародного або державного фінансування. А от в обласному бюджеті на наступний рік коштів на це наразі немає.

— Якщо буде виділено фінансування з державного бюджету, то ми кошти знайдемо і будемо співфінансувати цей проєкт, — заявив Пронін.

Нагадаємо, роботи з будівництва корпусу рентгенодіагностичного кабінету в рамках програми президента України Зеленського «Велике будівництво» у Кременчуці розпочалися кілька років тому, а у 2022 році з державного фонду регіонального розвитку на його будівництво планували виділити 26 млн грн і з обласного бюджету — 3 млн грн.

Станом на грудень минулого року роботи були завершені на 65%.

Влітку головний лікар онкодиспансеру Володимир Севідов розповідав Телеграфу, що будівництво нового корпусу на тому етапі й зупинилося, адже кошти на це не виділялися.