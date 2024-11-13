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Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї» — гуакамоле

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 0

Для тих, хто любить правильне харчування

Інгредієнти:

  • 1 стигле авокадо
  • 1 середня червона цибуля (дрібно нарізана)
  • 1 перець чилі (дрібно порубаний, кількість до смаку)
  • 1 зубчик часнику (дрібно порубаний)
  • Сік ½ лимона або цілий лайм
  • 1 ст. л соняшникової або оливкової олії
  • Гілочка кінзи (листочки відокремлені й дрібно порубані)
  • Щіпка солі (або до смаку)
  • 2 мексиканські тортильї або лаваш

Приготування:

  1. Підготуйте авокадо: розріжте його навпіл, видаліть кісточку, очистіть від шкірки та наріжте великими кубиками. Перекладіть авокадо в ступку і додайте лимонний або лаймовий сік.

  2. Підготуйте інші інгредієнти: наріжте дрібними шматочками червону цибулю, часник та чилі. Додайте їх у ступку до авокадо.

  3. Додайте інші компоненти: влийте 1 ст. л олії та додайте сіль до смаку. Дрібно порубайте листочки кінзи (можна також використовувати петрушку) і додайте до суміші.

  4. Змішайте: акуратно перемішуйте інгредієнти товкачем, поки авокадо не розм’якне, а соус не стане однорідним.

  5. Подайте з тортильями або лавашем – і насолоджуйтеся!

Це простий, але надзвичайно смачний соус, який ідеально доповнює страви мексиканської кухні.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: правильне харчування авокадо намазка рецепти готуємо вдома
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