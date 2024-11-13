Підготуйте авокадо: розріжте його навпіл, видаліть кісточку, очистіть від шкірки та наріжте великими кубиками. Перекладіть авокадо в ступку і додайте лимонний або лаймовий сік.
Підготуйте інші інгредієнти: наріжте дрібними шматочками червону цибулю, часник та чилі. Додайте їх у ступку до авокадо.
Додайте інші компоненти: влийте 1 ст. л олії та додайте сіль до смаку. Дрібно порубайте листочки кінзи (можна також використовувати петрушку) і додайте до суміші.
Змішайте: акуратно перемішуйте інгредієнти товкачем, поки авокадо не розм’якне, а соус не стане однорідним.
Подайте з тортильями або лавашем – і насолоджуйтеся!
Це простий, але надзвичайно смачний соус, який ідеально доповнює страви мексиканської кухні.
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