Підготуйте авокадо: розріжте його навпіл, видаліть кісточку, очистіть від шкірки та наріжте великими кубиками. Перекладіть авокадо в ступку і додайте лимонний або лаймовий сік.

Підготуйте інші інгредієнти: наріжте дрібними шматочками червону цибулю, часник та чилі. Додайте їх у ступку до авокадо.

Додайте інші компоненти: влийте 1 ст. л олії та додайте сіль до смаку. Дрібно порубайте листочки кінзи (можна також використовувати петрушку) і додайте до суміші.

Змішайте: акуратно перемішуйте інгредієнти товкачем, поки авокадо не розм’якне, а соус не стане однорідним.