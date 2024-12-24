На Полтавщині у «Вікні життя» залишили дитину

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 886

У спеціальному боксі на базі лікарні у Миргородській громаді вночі залишили дитину. Поруч була записка з інформацією про те, що малеча має застуду, і чим її годували. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Нині дитина отримує необхідний медичний догляд та піклування, йдеться у повідомленні.

Зазначено, що «Вікна життя» — це місце, де можна анонімно та без кримінальної відповідальності залишити немовля у разі відмови.

Нагадаємо, створення «Вікна життя» в області ініціювала після випадку з покинутим немовлям на смітнику у Глобиному. Цьогоріч таке місце відкрили і в Кременчуцькому перинатальному центрі.