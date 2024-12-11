На Закарпатті п'ятеро громадян Полтавщини намагалися незаконно потрапити до Угорщини

Сьогодні, 11 грудня, на Закарпатті прикордонники затримали групу з дев’яти осіб, серед них і п’ятеро громадян з Полтавщини, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини. Про це інформують у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.
За даними прикордонників, кордон намагалися перетнути вісім чоловіків та одна жінка. П’ятеро жителів Полтавщини, двоє жителів Харківщини та двоє жителів Сумщини і Волині пішки йшли в бік Угорщини, коли їх помітив наряд. Попри намагання уникнути зустрічі з прикордонниками, порушників наздогнали та затримали.
Наразі оперативники встановлюють коло осіб, які могли б бути причетними до організації незаконного переправлення групи за кордон.
Нагадаємо, нещодавно на кордоні затримали трьох полтавців, які засніженими горами намагалися потрапити до Румунії.
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