Де завтра у Кременчуці планово вимкнуть світло
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У четвер, 12 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 14.00
- вул. Зинаїди Тулуб, 1/20-34
- пров. Марії Примаченко, 6Б
- вул. Новомежова, 2-6А
- пр-д Парковий, 4-8
- пров. Фруктовий, 20-32
- вул. Черниша, 15-27
- вул. Гайдамацька, 46-72
- вул. Михайлівська, 3-13
- пров. Михайлівський, 17-32
- вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21
- пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10
- пров. Архіпа Тесленка
- пров.Будівельний
- пров.Василя Стефаника
- пров. Капітана Мехеди
- пров. Приозерний
- вул. Дербукова, 1-26
- вул. Зарічна, 1/9-78/279
- вул. Івана Піддубного, 1/3-17
- вул. Кубанська, 1-18
- вул. Ніни Строкатої, 1-15/7
- вул. Приозерна
- вул. Цегельна
- вул. Сержанта Мельничука;
- туп. Проточний
- туп. Сінний
- бульвар Українського Відродження, 10-16
- вул. Університетська, 31/6-39
З 8.00 до 16.00
- вул. Бетонна, 2/3-38
- вул. Гранітна
- вул. Лікаря Богаєвського
- вул. Миколи Леонтовича
- вул. Сущинського
- вул. Криворудна
- пров. Солдатський
- пров. Артема Березнюка
- пров. Захисний
- пров. Козачий
- пров. Сорочинський
- пров. Стрілецький
- пров. Фабричний
- туп. Козачий
- вул. Вільної України
- вул. Володимира Винниченка
- вул. Козацька
- вул. Платухіна
- вул. Плеханова
- вул. Романа Шухевича
- просп. Полтавський
- пров. Василя Барки
- пров. Марії Заньковецької
- пров. Микити Клєцкова
- пров. Леся Курбаса
- туп. Дарвіна
- туп. Кременецький
- вул. В. Івасюка, 19/5-56А
- пров. Докучаєва, 7-27
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 33Б-43
- пров. Мирний, 6/2-22
- пр. М. Старицького, 3-15
- вул. М. Березовського, 1, 2, 2А
- пров. Художній, 14-29А
- вул. Художня, 1/8-57
- пров. Яблуневий, 2-14
- пров. Антіна Кущинського
- пров. Бондарський
- пров. Льва Євселевського
- пров. Кар'єрний
- пров. Козачий
- пров. Миргородський
- пров. Степана Бандери
- вул. Переяславська, 83-120
- вул. Хорольська, 30-67/18
- вул. Криворудна, Підгірна, Скеляста, Піщана
- туп. 1-й Хорольський, 5-18
- туп. 2-й Хорольський, 9-20
- туп. 3-й Хорольський, 9-13/15
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21
- туп. 6-й Хорольський, 3-8
- туп. 7-й Хорольський, 2-36
- вул. Рудникова, 1-70/16
- вул. Хорольська, 98/4-177
- пров. Арсенальний, 13-62
- пр-д Арсенальний, 1-24/35
- вул. Героїв Маріуполя, 9-29
- вул. Червона Гірка, 23
- вул. Чередницька, 56
- пров. Чередницький, 5-8.
З 8.00 до 18.00
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38,18,20/33
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
- пров. Антона Чехова, 3-7/26
- вул. Виноградна, 15-56
- вул. В. Івасюка, 31-86/46
- пров. І. Приходька, 3-24
- вул. І. Франка, 4-40
- пров. Крюківський, 4-12
- вул. Насосна, 2/25-100
- пров. Насосний, 3-58
- вул. М. Березовського, 7-45
- пров. М. Савченка, 3-8
- вул. Республіканська, 1-107
- вул. Тупикова, 3-10
- пров. К.Ушинського, 1-14
- пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7
- вул. Х. Алчевської, 2
- пров. Художній, 2-15
- вул. Художня, 28-57/2.
З 8.00 до 20.00
- с. Мала Кохнівка;
- с. Придніпрянське;
- просп. Полтавський, 277-281;
- вул. Горліса-Горського, 3-10.
З 9.00 до 15.00
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141А-204
- вул. Гайдамацька, 80, 147
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125-129
- вул. Сержанта Мельничука, 16
- пров. Урожайний, 3-20
- туп. Урожайний, 1-12
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Калиновий, 3-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- пр. Ополченський, 6-14
- вул. Вадима Кришталя, 32-63
- пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5
- пров. Новогеоргіївський, 10А
- пров. Парковий, 2Б, 18/2-20/2
- пров. Ударний, 2Б-16
- пров. Фізкультурний, 1А-22
- вул. Щаслива, 2-40.
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