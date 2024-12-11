Пріоритет — спільна робота та покращення якості життя у громаді: важливе зі звіту міського голови Горішніх Плавнів

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 54 Р

У листопаді, під час засідання сесії Горішньоплавнівської міської ради, міський голова, Дмитро Биков представив звіт про виконану за рік роботу під час 49-ї сесії міської ради восьмого скликання. Знайомимо вас із головними тезами звіту за окремими напрямками

Відкритість і взаємодія

Упродовж звітного періоду до міського голови надійшло 1278 звернень громадян. По 68% надано позитивні рішення, на 32% — аргументовані роз’яснення. З урахуванням колективних заяв і електронних петицій до керівництва громади звернулося 2287 громадян, якими було порушено 1298 питань.

У Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) Горішніх Плавнів надається 301 адмінпослуга. До установи надійшло 10 317 заяв, за консультацією звернулося 11 325 громадян. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» у ЦНАПі надавалися послуги з оновлення даних військовозобов’язаних.

Також в установі організовано надання послуг з обміну посвідчення водія та реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів з видачею номерних знаків. Прийнято 269 заяв щодо оформлення та видачі паспортів громадянина України та паспортів для виїзду за кордон.

Міжнародна комунікація

Налагоджено співпрацю з містом Рендсбургом (Німеччина). Делегація з Горішніх Плавнів — команда з баскетболу (12 дітей і тренер), дві дзюдоїстки разом із тренером — уперше взяли участь у Європейських юнацьких іграх, що відбулися в Рендсбурзі 22-27 липня 2024 року. Наші спортсмени змагалися з однолітками з Данії, Нідерландів, Естонії, Англії, Польщі, Німеччини, Франції. Представники Горішніх Плавнів гідно виступили на змаганнях: дзюдоїстки Соф’я Горяшина й Поліна Тумко посіли перше місце, а команда баскетболістів — третє. Крім змагань, майстер-класів, екскурсій діти мали можливість ознайомитися з іншою культурою, поспілкуватися з однолітками з європейських країн.

Делегація з Горішніх Плавнів провела зустріч з українською діаспорою в Рендсбурзі, яка підтримувала учасників із нашої громади протягом змагань. У серпні було організовано поїздку двох колективів ПКіТ — зразкового ансамблю народного танцю «Веселка» й народного ансамблю естрадного танцю «Глорія» до міста-партнера Унгени (Молдова). Там вони взяли участь у концерті, організованому до Дня муніципалітету Унген і Дня Незалежності України в рамках солідарності громади молдовського міста з Україною. Глядачі високо оцінили професійний рівень і насиченість національно-патріотичної програми, яку презентували учасники «Веселки» та «Глорії». Також активно підтримували колективи українські біженці, які перебувають в Унгенах. У вересні 2024 року підписано Декларацію про партнерство між територіальними громадами Горішніх Плавнів і Фрідріхсгафена (земля Баден-Вюртемберг, Німеччина). Укладанню угоди передувала активна комунікація: у квітні відбулася онлайн-зустріч між представниками місцевого самоврядування. Згодом у Фрідріхсгафені було створено громадську організацію «Міст у Горішні Плавні». Сторони розглянули можливості співпраці у сфері промисловості, підтримки місцевої інфраструктури, а також — у культурно-освітній галузі. Українські біженці є другою за чисельністю діаспорою у Фрідріхсгафені (близько 1350 осіб, із них 400 — діти). У мерії Фрідріхсгафена відкрито профільний відділ з питань інтеграції українських біженців, функціонує Український культурний центр, представники якого звернулися до міського голови Горішніх Плавнів із проханням надіслати літературу для бібліотечного фонду. Наразі українській спільноті Фрідріхсгафена вже відправлено близько 85 видань.

Благоустрій

У 2024 році продовжується робота з облаштування військового меморіалу загиблим воїнам «Їхні імена будуть жити вічно». Замінено стару огорожу, здійснено благоустрій алеї, встановлюються пам’ятники загиблим воїнам.

Здійснено поточний ремонт пошкоджених ділянок доріг міста й сіл Дмитрівського та Східного старостинських округів загальною площею 6000 м². Сумарна вартість робіт становить 9 млн грн. Виконано ямковий ремонт 4000 м² внутрішньоквартальних проїздів (4,6 млн грн), 523 м² тротуарів (512 тис. грн). Здійснено поточний ремонт 187 тис. м2 доріг із щебеневим покриттям у мікрорайонах Низи, Піддубне, Золотнишине й селах старостинських округів (планування покриття доріг грейдером та укладка щебеню на окремих ділянках) загальною вартістю 696 тис. грн. Відновлено 1,8 тис. м2 вуличної дорожньої розмітки, встановлено 41 дорожній знак (713 тис. грн). Протягом серпня-вересня 2024 року виконано реконструкцію ділянки зливової каналізації по просп. Героїв Дніпра. Прокладено труби протяжністю 295 м, встановлено вісім каналізаційних і чотири дощоприймальних колодязі (755 тис. грн).

Завершено останній етап робіт із реконструкції вул. Миру, що була розпочата у 2021 році й призупинена через війну. Облаштовано чотири острови безпеки, підвищено пішохідний перехід у районі торгівельного центру, нанесено дорожню розмітку і встановлено 31 дорожній знак. У 2014 році з бюджету громади перераховано 5,5 млн грн державному підприємству «Агентство місцевих доріг у Полтавській області» на ремонт двох аварійних ділянок, що перебувають на балансі АМД. Було відремонтовано дорожнє покриття мосту через річку Псел, частину дороги Дмитрівка-Горішні Плавні. Щоб убезпечити рух школярів по вул. Добровольського, біля школи № 3 облаштовано два підвищені пішохідні переходи і встановлено дорожні знаки, нанесено розмітку (390 тис. грн). Виконувалися поточні роботи з догляду за зеленими насадженнями. Зокрема, утримання скверів, клумб, формувальна обрізка зелених насаджень, видалення аварійних дерев, сухостою, посів газонів, обробка дерев від хвороб та шкідників біопрепаратами.

Ліквідовано 400 м³ сміття стихійного звалища біля села Карпівки. Стерилізовано, вакциновано та забезпечено післяопераційну реабілітацію для 105 безпритульних тварин. Здійснено поточні ремонти житлових будинків. Зокрема, промивку систем опалення, заміну труб, запірної арматури, ремонт цоколів, козирків над входами (2,8 млн грн). Відремонтовано ліфти у восьми будинках (318 тис. грн). Замінено пошкоджену внаслідок стихійного лиха шиферну покрівлю будинку по вул. Озерній (193 тис. грн). Встановлено 43 сепаратори в п’яти житлових будинках для забезпечення автоматичного виведення повітря із системи теплопостачання (135 тис. грн). Системи опалення будинків із верхньою розводкою обладнано сепараторами на 100% (270 пристроїв у 35 будинках). На умовах співфінансування в ОСББ виконано капітальний ремонт покрівлі будинку № 20 по вул. Миру, мощення навколо будинку № 64 по вул. Добровольського та модернізацію ліфтів у будинку № 77 по вул. Добровольського.

Робота на результат

У 2024 році відповідно до затверджених планів діяльності здійснювалася підготовка проєктів рішень та перегляд прийнятих регуляторних актів. Результатом є удосконалення місцевої нормативної бази, що регулює сферу господарської діяльності, зокрема, скасування норм, що втратили актуальність.

«Дякую військовим за захист України! Дякую Почесним громадянам міста — Костянтину Жеваго, Віктору Лотоусу, Олександру Морозу, Аллі Войтюк; генеральному директору ТОВ «Єристівський ГЗК» Тарасу Зінченку; генеральному директору ТОВ «Біланівський ГЗК» Юрію Химичу; виконавчому директору ТОВ «ФЕРРОСТРОЙ» Олексію Шалаєву й директору ТОВ «ФЕРРОСТРОЙ» Ігорю Даньку; депутату Полтавської обласної ради від міста Вячеславу Мінязеву, усім волонтерам за вагому підтримку Збройних сил України, нашої громади, внутрішньо переміщених осіб», — наголосив Дмитро Биков.

«Вдячний депутатам Горішньоплавнівської міської ради, секретарю міськради Сергію Дороті, членам виконавчого комітету, заступникам міського голови Олександру Чуприні, Надії Угнічевій, Івану Павленку, Світлані Калашнік, старостам Дмитрівського й Східного старостинських округів Віктору Брижаню й Григорію Галагану, структурним підрозділам міської ради й виконавчого комітету, бюджетним закладам, комунальним підприємствам, громадським організаціям за конструктивну роботу», — підсумував міський голова.