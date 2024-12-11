Новосанжарській центральній лікарні передадуть реанімобіль, який придбав музикант Олег Лисенко, що живе у Нідерландах

Волонтер-музикант планує забезпечити сучасними реанімобілями всі центральні районні лікарні Полтавщини
Це вже шостий реанімобіль, який придбав музикант. Перші п’ять реанімобілів «працюють» на фронті та евакуюють поранених українських воїнів, розповів «Кременчуцькому Телеграфу» акордеоніст Олег Лисенко.
У Нідерландах пан Олег живе 25 років. Він народився й виріс на Полтавщині, тут закінчив музичну школу, музичне училище. Навчався в консерваторії.
Каже, що з початку повномасштабного вторгнення постійно проводить благодійні концерти й збирає гроші на допомогу українському війську.
Чоловік разом з друзями заснували благодійний фонд «Music for Ukraine». У фонді зареєстровано пʼять осіб, з яких двоє — лікарів. Вони допомагають у комплектуванні реанімобілів усім необхідним медичним обладнанням.
Транспортуванням машин займається рідний брат і волонтер з України Олександр Лисенко. Він приїздить до Нідерландів, перевіряє машини, замінює масло, колеса, якщо виникає необхідність, оформлює всі документи й переганяє автівки в Україну, щоб потім доставити на Донеччину.
Пан Лисенко дуже пишається Подяками, які отримав від військових. Каже, що це найкраща нагорода для нього й найвища оцінка його діяльності.
У жовтні до Олега Лисенко звернулася головна лікарка Новосанжарської центральної лікарні Ольга Гиря з проханням придбати для них автівку. Пан Олег відразу відгукнувся, провів понад 20 концертів, назбирав понад 20 тисяч євро та з фондом «Music for Ukraine» придбав реанімобіль для медичного закладу. Завтра його передадуть лікарні.
Музикант каже, що машина майже нова, швидка, потужна й обладнана всім необхідним для надання якісної невідкладної допомоги.
З паном Олегом ми спілкувалися онлайн відразу після того, як в нього закінчився черговий урок з одним з учнів, якого той вчить грати на акордеоні. Музикант розповідає, що завдяки музиці не тільки збирає гроші на допомогу українцям, а також знайомить європейців з багатою українською культурою.
Загалом з початку повномасштабної війни фондом «Music for Ukraine» було надано більш ніж на 150 тисяч євро допомоги. Зіграно понад 230 концертів. Але на цьому музикант не зупиняється й стверджує, що готовий працювати стільки, скільки буде потрібно.
Він розповів, що у майбутньому мріє забезпечити такими сучасними реанімобілями всі центральні районні лікарні Полтавщини. Відкриває завісу таємниці, що наступним придбає автівку з підіймачем для транспортування поранених бійців, що пересуваються на кріслах колісних.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.