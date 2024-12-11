Новосанжарській центральній лікарні передадуть реанімобіль, який придбав музикант Олег Лисенко, що живе у Нідерландах

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 164 Коментарів: 1

Це вже шостий реанімобіль, який придбав музикант. Перші п’ять реанімобілів «працюють» на фронті та евакуюють поранених українських воїнів, розповів «Кременчуцькому Телеграфу» акордеоніст Олег Лисенко.

У Нідерландах пан Олег живе 25 років. Він народився й виріс на Полтавщині, тут закінчив музичну школу, музичне училище. Навчався в консерваторії.

Каже, що з початку повномасштабного вторгнення постійно проводить благодійні концерти й збирає гроші на допомогу українському війську.

— Для мене дуже важливо підтримувати українців, українське військо. Ми займаємось придбанням реанімобілів для військових частин.

Чоловік разом з друзями заснували благодійний фонд «Music for Ukraine». У фонді зареєстровано пʼять осіб, з яких двоє — лікарів. Вони допомагають у комплектуванні реанімобілів усім необхідним медичним обладнанням.

Транспортуванням машин займається рідний брат і волонтер з України Олександр Лисенко. Він приїздить до Нідерландів, перевіряє машини, замінює масло, колеса, якщо виникає необхідність, оформлює всі документи й переганяє автівки в Україну, щоб потім доставити на Донеччину.

— П’ятий реанімобіль ми передали військовій частині, що боронить українську землю на Донеччині. Він укомплектований спеціальним ліжком на колесах, дефібрилятором, киснем, має алюмінієві розбірні носилки для транспортування поранених, ліки, тобто повністю укомплектований й призначений для транспортування поранених на далекі відстані, — розповідає музикант.

Пан Лисенко дуже пишається Подяками, які отримав від військових. Каже, що це найкраща нагорода для нього й найвища оцінка його діяльності.

У жовтні до Олега Лисенко звернулася головна лікарка Новосанжарської центральної лікарні Ольга Гиря з проханням придбати для них автівку. Пан Олег відразу відгукнувся, провів понад 20 концертів, назбирав понад 20 тисяч євро та з фондом «Music for Ukraine» придбав реанімобіль для медичного закладу. Завтра його передадуть лікарні.

Музикант каже, що машина майже нова, швидка, потужна й обладнана всім необхідним для надання якісної невідкладної допомоги.

— Тут є висмоктувач рідини з легень, дихальний апарат, кисневі балони, яких вистачить для транспортування на велику відстань. Дефібрилятор, кардіограф вже встановлені. Є холодильник, морозилка, стілець для лікаря. І саме головне тут можна навіть проводити операцію, якщо в цьому є необхідність. Це наш наступний шостий реанімобіль, який ми відправляємо на Полтавщину. І разом крокуємо до Перемоги, — зазначає музикант.

З паном Олегом ми спілкувалися онлайн відразу після того, як в нього закінчився черговий урок з одним з учнів, якого той вчить грати на акордеоні. Музикант розповідає, що завдяки музиці не тільки збирає гроші на допомогу українцям, а також знайомить європейців з багатою українською культурою.

— Нещодавно закінчився тур з благодійним фондом «Protect Ukraine», до якого входять відомі нідерландські письменники. Ми з ними щільно співпрацюємо. Вони теж багато допомоги збирають. Також до мене звернулися з Франції волонтери-українці, які через війну опинилися за кордоном, з проханням допомогти та разом організувати тур з концертами, щоб зібрати кошти на комп’ютери для дітей сиріт із Запоріжжя. Тож мали серію концертів з українським тенором Юрієм Годо. Взагалі ми маємо багато благодійних проєктів для допомоги Україні. Зараз у Голландії живе понад 130 тисяч біженців з України. Перед святами ми проведемо безліч концертів для них й назбираємо нову партію допомоги, — ділиться пан Лисенко.

Загалом з початку повномасштабної війни фондом «Music for Ukraine» було надано більш ніж на 150 тисяч євро допомоги. Зіграно понад 230 концертів. Але на цьому музикант не зупиняється й стверджує, що готовий працювати стільки, скільки буде потрібно.

Він розповів, що у майбутньому мріє забезпечити такими сучасними реанімобілями всі центральні районні лікарні Полтавщини. Відкриває завісу таємниці, що наступним придбає автівку з підіймачем для транспортування поранених бійців, що пересуваються на кріслах колісних.

— Разом до Перемоги! Слава Україні! — сказав він.