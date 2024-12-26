У Кременчуці зіткнулися два легковики: одного з водіїв ушпиталили

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Учора, 25 грудня, близько 17.15 на вулиці Свіштовській у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, на дорозі зіткнулися автомобілі ВАЗ 21099 з 38-річним водієм за кермом та Toyota під кермуванням 48-річного водія.

Внаслідок аварії водія ВАЗу із травмами ушпиталили.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості). Усі причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, днями у Кременчуці зіткнулися два легковики: четверо людей травмовані.