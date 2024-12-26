«Нова пошта» попередила про фейкові листи від імені компанії та дала поради з кібербезпеки

Сьогодні, 09:50 Переглядів: 177

У компанії порадили не відкривати листи від незнайомих відправників та не переходити за посиланнями

Кіберзлочинці учора розіслали українцям повідомлення від імені компанії «Нова пошта». У них повідомлялося про нібито заборгованість перед «Новою поштою».

На це відреагувала пресслужба компанії у Facebook.

- Звертаємо вашу увагу: ці листи не мають жодного відношення до «Нової пошти». Зловмисники використовують довіру до відомих брендів і маніпулюють чутливою інформацією — у цьому випадку заявляють про борг, — йдеться у повідомленні.

У компанії закликали дотримуватися правил кібербезпеки:

перевіряти адресу відправника, оскільки листи від «Нової пошти» приходять лише з офіційних доменів;

не відкривати листи від незнайомих відправників і не переходити за посиланнями;

якщо ви відкрили лист або вкладення — змініть паролі на ваших акаунтах та перевірте, чи немає у вас інших активних сесій;

якщо виявили підозрілу активність, завершіть усі невідомі сесії через налаштування безпеки акаунтів;

увімкніть двофакторну аутентифікацію для електронної пошти;

у разі отримання такого листа перемістіть його в розділ «спам» та видаліть, що допоможе знизити ризик повторного отримання.

Служба кібербезпеки «Нової пошти» проаналізувала активність із фішинговою розсилкою та дала рекомендації користувачам, які всеж таки відкрили вкладення в листі:

для початку встановіть антивірус і виконайте перевірку пристрою на наявність шкідливого програмного забезпечення;

далі, якщо було виявлено шкідливе ПЗ або є підозри на компрометацію системи, краще повністю перевстановити операційну систему для усунення прихованих загроз.

Нагадаємо, уTelegram з’явилася нова шахрайська схема — зловмисники розсилають користувачам месенджера повідомлення про нібито «подарунок» преміумпідписки до 2026 року з проханням активувати його через посилання. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.