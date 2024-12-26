Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Україна, Світ

«Нова пошта» попередила про фейкові листи від імені компанії та дала поради з кібербезпеки

Сьогодні, 09:50 Переглядів: 177

 

У компанії порадили не відкривати листи від незнайомих відправників та не переходити за посиланнями

Кіберзлочинці учора розіслали українцям повідомлення від імені компанії «Нова пошта». У них повідомлялося про нібито заборгованість перед «Новою поштою».

На це відреагувала пресслужба компанії у Facebook.

- Звертаємо вашу увагу: ці листи не мають жодного відношення до «Нової пошти». Зловмисники використовують довіру до відомих брендів і маніпулюють чутливою інформацією — у цьому випадку заявляють про борг, — йдеться у повідомленні.

У компанії закликали дотримуватися правил кібербезпеки:

  • перевіряти адресу відправника, оскільки листи від «Нової пошти» приходять лише з офіційних доменів;
  • не відкривати листи від незнайомих відправників і не переходити за посиланнями;
  • якщо ви відкрили лист або вкладення — змініть паролі на ваших акаунтах та перевірте, чи немає у вас інших активних сесій;
  • якщо виявили підозрілу активність, завершіть усі невідомі сесії через налаштування безпеки акаунтів;
  • увімкніть двофакторну аутентифікацію для електронної пошти;
  • у разі отримання такого листа перемістіть його в розділ «спам» та видаліть, що допоможе знизити ризик повторного отримання.

 

Служба кібербезпеки «Нової пошти» проаналізувала активність із фішинговою розсилкою та дала рекомендації користувачам, які всеж таки відкрили вкладення в листі:

  • для початку встановіть антивірус і виконайте перевірку пристрою на наявність шкідливого програмного забезпечення;
  • далі, якщо було виявлено шкідливе ПЗ або є підозри на компрометацію системи, краще повністю перевстановити операційну систему для усунення прихованих загроз.

Нагадаємо, уTelegram з’явилася нова шахрайська схема — зловмисники розсилають користувачам месенджера повідомлення про нібито «подарунок» преміумпідписки до 2026 року з проханням активувати його через посилання. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Нова пошта шахрайство кіберзлочин попередження заборгованість
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх