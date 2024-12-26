ГАВ на Кременчуччині скасований за командою «Укренерго»

У Кременчуцькому районі графік аварійних відключень (ГАВ) електроенергії скасований.
Про це повідомила пресслужба ПАТ «Полтаваобленерго».
— ГАВ відмінено! Шановні споживачі, о 08:40 отримана команда від НЕК «Укренерго» про відміну ГАВ у повному обсязі (в т. ч. по Кременчуцькому району), — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ГАВ у Кременчуцькому районі був введений за командою НЕК «Укренерго» о 7.30.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.