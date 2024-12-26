Через наслідки кібератаки Міноборони автоматично продовжить бронювання на місяць, але не всім

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 185

Бронювання від мобілізації на місяць буде продовжено лише для тих, хто мав чинне бронювання на 19 грудня 2024 року, через тимчасове призупинення роботи держреєстрів

Кабінет міністрів ухвалив рішення автоматично подовжити вже надані бронювання від мобілізації на один місяць. Проте у Міноборони уточнили, що це стосується не всіх громадян, у яких було бронювання.

Деталі уточнила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко у Фейсбуці. Вона написала, що Кабінет міністрів України 24 лютого ухвалив рішення автоматично подовжити чинні бронювання від мобілізації на один місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.

— Кабінет міністрів вчора ухвалив рішення автоматично подовжити діючі бронювання від мобілізації на один місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року. Це стосується бронювань, які були чинними станом на 19 грудня 2024 року та надані відповідно до Постанови № 76 від 27 січня 2023 року . Рішення пов’язане з тимчасовим призупиненням роботи держреєстрів через кібератаку, — пояснила Катерина Черногоренко.

Як приклад посадовиця навела ситуацію, що якщо строк дії бронювання працівника завершувався 20 грудня 2024 року, то його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року.

— Якщо ж бронювання завершилося до 19 грудня, тобто до кібератаки — роботодавці зможуть його поновити після відновлення роботи реєстрів, — зазначила Черногоренко.

Вона також наголосила, що в строк до 27 грудня для всіх військовозобов’язаних, які бачать своє бронювання в застосунку «Резерв +» та підпадають під дію постанови Кабміну, Міноборони продовжить бронювання автоматично.

Нагадаємо, у ніч на 20 грудня росіяни здійснили наймасштабнішу за останній час кібератаку на українські державні реєстри. На відновлення їхньої роботи підуть тижні. У ЦПД наголосили, що доступ до бази «Оберіг» не втрачений, а загрози втрати даних з держреєстрів вдалося уникнути.