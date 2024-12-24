У Telegram нова шахрайська схема: як не стати жертвою зловмисників

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 163

У Telegram з’явилася нова шахрайська схема — зловмисники розсилають користувачам месенджера повідомлення про нібито «подарунок» преміумпідписки до 2026 року з проханням активувати його через посилання

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

— Насправді це шахрайська схема, мета якої — заволодіти персональними даними користувачів для подальших злочинних дій. Інтерфейс і формат посилання для подарунка преміумпідписки мають інший вигляд та структуру, – попереджає ЦПД.

Українців закликають у жодному разі не переходити за посиланням від незнайомих осіб, заблокувати відправника та встановити двофакторну аутентифікацію для захисту акаунту.

Нагадаємо, шахраї вигадали нову схему, як можна видурити у людей гроші. Цього разу вони вирішили скористатися «тисячею від Зеленського» — публікують у соцмережах оголошення про можливість оформлення нової соціальної допомоги.