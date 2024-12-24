Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Україна, Світ

У Telegram нова шахрайська схема: як не стати жертвою зловмисників

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 163

  

Українців заманюють «безкоштовною» преміумпідпискою

У Telegram з’явилася нова шахрайська схема — зловмисники розсилають користувачам месенджера повідомлення про нібито «подарунок» преміумпідписки до 2026 року з проханням активувати його через посилання

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

— Насправді це шахрайська схема, мета якої — заволодіти персональними даними користувачів для подальших злочинних дій. Інтерфейс і формат посилання для подарунка преміумпідписки мають інший вигляд та структуру, – попереджає ЦПД.

Українців закликають у жодному разі не переходити за посиланням від незнайомих осіб, заблокувати відправника та встановити двофакторну аутентифікацію для захисту акаунту.

Нагадаємо, шахраї вигадали нову схему, як можна видурити у людей гроші. Цього разу вони вирішили скористатися «тисячею від Зеленського» — публікують у соцмережах оголошення про можливість оформлення нової соціальної допомоги.

ПО ТЕМІ:

Шахраї полюють на родичів військовополонених та зниклих безвісти, використовуючи фейкові сторінки та «одноразові» телефони

Тисяча від Зеленського: шахраї вигадали нову схему, як дурити людей на гроші

Правоохоронці Полтавщини викрили шахрайську схему з нібито «продажу» земель за $1,25 млн

На Полтавщині за останні два роки кількість онлайн-шахрайств зросла у шість разів

У соцмережах шириться нова шахрайська схема: просять підписати фейкову петицію про присвоєння «Героя України» 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: шахраї шахрайство телеграм ЦПД РНБО
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх