У Telegram нова шахрайська схема: як не стати жертвою зловмисників

У Telegram з’явилася нова шахрайська схема — зловмисники розсилають користувачам месенджера повідомлення про нібито «подарунок» преміумпідписки до 2026 року з проханням активувати його через посилання
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.
Українців закликають у жодному разі не переходити за посиланням від незнайомих осіб, заблокувати відправника та встановити двофакторну аутентифікацію для захисту акаунту.
Нагадаємо, шахраї вигадали нову схему, як можна видурити у людей гроші. Цього разу вони вирішили скористатися «тисячею від Зеленського» — публікують у соцмережах оголошення про можливість оформлення нової соціальної допомоги.
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