У Піщанській громаді провели змагання з волейболу серед шкільних команд

Шкільні команди юнаків та дівчат продемонстрували справжню командну гру, наполегливість і жагу до перемоги
На минулому тижні відбулися змагання з волейболу серед шкільних команд Піщанської громади. Команди юнаків та дівчат продемонстрували справжню командну гру, наполегливість і жагу до перемоги.
Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної ради.
За результати змагань серед юнаків місця розподілилися:
Результати змагань серед дівчат:
Нагадаємо, у грудні в Кременчуці визначили трійку найсильніших шкільних команд з баскетболу серед юнаків.
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