У Піщанській громаді провели змагання з волейболу серед шкільних команд

Вчора, 22:00 Переглядів: 132

Шкільні команди юнаків та дівчат продемонстрували справжню командну гру, наполегливість і жагу до перемоги

На минулому тижні відбулися змагання з волейболу серед шкільних команд Піщанської громади. Команди юнаків та дівчат продемонстрували справжню командну гру, наполегливість і жагу до перемоги.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної ради.

За результати змагань серед юнаків місця розподілилися:

І місце — Максимівська гімназія ;

ІІ місце — Вільнотерешківська гімназія ;

ІІІ місце — Кривушівська гімназія .

Результати змагань серед дівчат:

І місце — ОЗ Піщанський ліцей ;

ІІ місце — Максимівська гімназія;

ІІІ місце — Вільнотерешківська гімназія.

— Вітаємо переможців і призерів змагань! Ви — приклад для всіх, хто прагне до розвитку, здорового способу життя та командної роботи. Бажаємо нових перемог і спортивних досягнень! — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у грудні в Кременчуці визначили трійку найсильніших шкільних команд з баскетболу серед юнаків.