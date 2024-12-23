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У Піщанській громаді провели змагання з волейболу серед шкільних команд

Вчора, 22:00 Переглядів: 132

 

Шкільні команди юнаків та дівчат продемонстрували справжню командну гру, наполегливість і жагу до перемоги

На минулому тижні відбулися змагання з волейболу серед шкільних команд Піщанської громади. Команди юнаків та дівчат продемонстрували справжню командну гру, наполегливість і жагу до перемоги.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної ради.

За результати змагань серед юнаків місця розподілилися:

  • І місце — Максимівська гімназія;
  • ІІ місце — Вільнотерешківська гімназія;
  • ІІІ місце — Кривушівська гімназія.

Результати змагань серед дівчат:

  • І місце — ОЗ Піщанський ліцей;
  • ІІ місце — Максимівська гімназія;
  • ІІІ місце — Вільнотерешківська гімназія.
— Вітаємо переможців і призерів змагань! Ви — приклад для всіх, хто прагне до розвитку, здорового способу життя та командної роботи. Бажаємо нових перемог і спортивних досягнень! — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у грудні в Кременчуці визначили трійку найсильніших шкільних команд з баскетболу серед юнаків.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Полтавська ОВА Піщанська громада волейбол змагання школи
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