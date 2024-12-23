Полтавська обласна рада завтра змінить тип та найменування коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С.Макаренка»

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На сесії Полтавської обласної ради розглянуть два питання, що стосуються кременчуцьких навчальних закладів

У вівторок, 24 грудня, відбудеться пленарне засідання 37-ї позачергової сесії Полтавської обласної ради. На розгляд депутатів виноситься 59 питань. Відповідне розпорядження про скликання сесії підписав голова обласної ради Олександр Біленький.

Серед освітянських питань одне з найважливіших стосується зміни типу та найменування Обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С.Макаренка» Полтавської обласної ради.

Це питання викликало гострі суперечки, заперечення та протистояння у Кременчуці, до яких долучився Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського.

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11 жовтня на сесії Кременчуцької міської ради депутати ухвалили звернення до Міносвіти, Полтавської ОВА та Полтавської облради щодо доцільності створення академії з обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка». Звернення ініціював ректор КрНУ Михайло Загірняк. За його думкою, у назві закладу є розбіжності — коледж не може бути одночасно й академією. Керівництво КрНУ, яке підтримала міська влада, звернуло увагу на доцільність створення академії, враховуючи, що нині в Україні реорганізовують мережу вишів.

Директорка коледжу Леся Крупіна заявила, що в ухваленому зверненні депутатів є «фейкова і маніпулятивна» інформація та пояснила, що зміни типу і назви коледжу мали затвердити на сесії Полтавської облради, необхідна документація вже була підготовлена, але процес розгляду призупинився через вплив керівництва КрНУ. Через це колектив коледжу 14 жовтня ухвалив та оприлюднив на своїй facebook-сторінці відкритий лист до Міносвіти, Полтавської ОВА, обласної ради та Кременчуцької міської ради щодо рішення депутатів, яке вони підтримали 11 жовтня. У листі зазначається, що звернення депутатів міської ради містить маніпуляції, порушення закону, а представники міської влади проігнорували позиції закладу.

Колектив коледжу заявив, що «це рішення депутатів завдає шкоди діловій репутації, є прикладом необізнаності, недбальства, неповаги до думки освітньої спільноти та територіальної громади».

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22 жовтня у коледжі пройшло виїзне засідання постійної депутатської комісії Полтавської обласної ради з питань освіти, науки та культури. На ньому депутати обговорили питання щодо зміни типу та найменування Обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка». Колектив коледжу пропонував змінити назву, залишивши у ній згадування про комунальний заклад вищої освіти «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія». Таке рішення після довгих обговорень більшістю голосів й ухвалила комісія, запропонувавши винести його на розгляд сесії Полтавської обласної ради.

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У ході довгих сперечань прозвучали звинувачення у «недоброчесній конкуренції» з боку представника Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського Володимира Бахарєва. Проти повторного винесення цього питання на розгляд обласної ради висловлювалася і заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова. Вона пропонувала інший варіант перейменування Обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради — «Кременчуцька педагогічна, або гуманітарно-педагогічна академія». Проте, їїпропозицію представники обласного коледжу та більшість членів депутатської комісії не підтримали.

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Кременчуцький військовий ліцей збільшить штат працівників

На сесії депутати обласної ради розглянуть ще два освітянських питання, одне з яких також стосується кременчуцького навчального закладу. Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героя України Віталія Коваля Полтавської обласної ради затвердять перелік та граничну чисельність посад. Ліцею мають погодити збільшення штату майже у 1,5 раза — до 94 штатних одиниць. Таке рішення погодили на виїзному засіданні комісії 22 жовтня. У ліцеї стане більше вихователів, керівників гуртків та кухонних працівників.

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Депутати також розглянуть питання щодо встановлення вартості харчування в закладах загальної середньої освіти, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області.

Які питання ще розглянуть депутати

Серед інших питань, що виносяться на сесію, затвердження низки програм та майнові й земельні питання.

Зокрема, депутати розглянуть питання:

Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Полтавської області на 2023 рік.

Про Програму економічного і соціального розвитку Полтавської області на 2025 рік.

Про внесення змін до рішення облради від 20.12.2019 року «Про Стратегію розвитку Полтавської області на 2021 ‒ 2027 роки».

Про внесення змін до Комплексної програми сприяння розвитку громадянського суспільства та інформаційного простору Полтавської області на 2024-2027 роки.

Про внесення змін до обласної Програми з реалізації молодіжної політики на 2022‒2025 роки.

Про виконання обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2021‒2024 роки.

Про обласну Програму розвитку фізичної культури і спорту на 2025 ‒ 2028 роки.

Про затвердження обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2025 рік.

Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області на 2021 ‒ 2025 роки.

Про внесення змін до Комплексної програми реабілітації, інтеграції та соціального захисту Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих Полтавської області на 2023 ‒ 2025 роки.

Про затвердження Комплексної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на період 2025 ‒ 2027 років.

Про Програму розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027 року в новій редакції.

Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2024 ‒ 2026 роки.

Про внесення змін до обласної програми «Громадські бюджети Полтавщини на 2024 ‒ 2026 роки».

Про внесення змін до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в 2024 році.

Про затвердження обласної програми «Екологічні ініціативи Полтавської області на 2025 ‒ 2027 роки»

Початок проведення сесії обласної ради запланований на 10.00. Як зазначено у розпорядженні про скликання, вона пройде із застосуванням режиму відеоконференції, враховуючи введення на території України воєнного стану.