Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:50
Переглядів: 124
Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
Завтра, 24 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання у зв’язку з проведенням робіт з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 16.00
- просп. Полтавський, 277/2-281
- с. Мала Кохнівка
- с. Потоки
- с. Придніпрянське
- вул. Горліс-Горського, 3-10
З 8.00 до 17.00
- наб. Лейтенанта Дніпрова
- пров. 1-й Деповський
- пров. Антона Чехова, 3-7/26
- пров. Вагонний
- пров. Василя Барки, 3-22
- пров. Герцена, 3-9Б
- пров. Господарський
- пров. Івана Приходька, 3-24
- пров. К. Ушинського, 1-14
- пров. Крюківський, 4-12
- пров. Ливарний
- пров. Малокохнівський
- пров. Мирний
- пров. Миколи Савченка, 3-8
- пров. Насосний, 3-58
- пров. Новогеоргієвський
- пров. П. Мирного
- пров. Парковий
- пров. Прорізний, 28/30, 30
- пров. Тополевий
- пров. Художній, 2-15
- пров. Яблуневий
- туп. 1-й Малокохнівський
- туп. 2-й Малокохнівський
- туп. 3-й Малокохнівський
- туп. 4-й Малокохнівський
- туп. Ливарний
- туп. М. Сціборського
- вул. Басейна
- вул. Батуринська, 20/20-29
- вул. Богуна
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Дніпровська, 28
- вул. Дружинницька, 1-33
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Івана Франка, 4-40
- вул. Козацька, 15/22-17/9
- вул. Ливарна
- вул. Лінійна
- вул. Максима Кривоноса, 56
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- вул. Миколи Березовського, 7-45
- вул. Новоіванівська, 2/25-28
- вул. Нижня, 1-28
- вул. О. Гончара, 62А-81
- вул. Олександріївська
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
- вул. Покровська, 9/14
- вул. Редутна, 94
- вул. Рєпіна, 9/28, 11, 13, 22, 24
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3
- вул. Республіканська, 1-107
- вул. Тупікова, 3-10
- вул. Художня, 28-57/2
- вул. Шевченка, 15, 16/5, 19/3
- вул. Щаслива
- вул. В'ячеслава Чорновола, 46/1-89
З 8.00 до 19.00
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.