Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

Завтра, 24 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання у зв’язку з проведенням робіт з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 16.00 просп. Полтавський, 277/2-281

с. Мала Кохнівка

с. Потоки

с. Придніпрянське

вул. Горліс-Горського, 3-10 З 8.00 до 17.00 наб. Лейтенанта Дніпрова

пров. 1-й Деповський

пров. Антона Чехова, 3-7/26

пров. Вагонний

пров. Василя Барки, 3-22

пров. Герцена, 3-9Б

пров. Господарський

пров. Івана Приходька, 3-24

пров. К. Ушинського, 1-14

пров. Крюківський, 4-12

пров. Ливарний

пров. Малокохнівський

пров. Мирний

пров. Миколи Савченка, 3-8

пров. Насосний, 3-58

пров. Новогеоргієвський

пров. П. Мирного

пров. Парковий

пров. Прорізний, 28/30, 30

пров. Тополевий

пров. Художній, 2-15

пров. Яблуневий

туп. 1-й Малокохнівський

туп. 2-й Малокохнівський

туп. 3-й Малокохнівський

туп. 4-й Малокохнівський

туп. Ливарний

туп. М. Сціборського

вул. Басейна

вул. Батуринська, 20/20-29

вул. Богуна

вул. Давида Кострова, 4-47/11

вул. Дмитра Демидюка, 7-28

вул. Дніпровська, 28

вул. Дружинницька, 1-33

вул. Івана Багряного, 31/16

вул. Івана Дзюби, 2/3

вул. Івана Франка, 4-40

вул. Козацька, 15/22-17/9

вул. Ливарна

вул. Лінійна

вул. Максима Кривоноса, 56

вул. Махоркова, 9/1-24А

вул. Миколи Березовського, 7-45

вул. Новоіванівська, 2/25-28

вул. Нижня, 1-28

вул. О. Гончара, 62А-81

вул. Олександріївська

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31

вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33

вул. Покровська, 9/14

вул. Редутна, 94

вул. Рєпіна, 9/28, 11, 13, 22, 24

вул. Рєпіна, 9/28-60/3

вул. Республіканська, 1-107

вул. Тупікова, 3-10

вул. Художня, 28-57/2

вул. Шевченка, 15, 16/5, 19/3

вул. Щаслива

вул. В'ячеслава Чорновола, 46/1-89 З 8.00 до 19.00 с. Соснівка

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