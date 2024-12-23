Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи 

Завтра, 24 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання у зв’язку з проведенням робіт з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 16.00

  • просп. Полтавський, 277/2-281
  • с. Мала Кохнівка
  • с. Потоки
  • с. Придніпрянське
  • вул. Горліс-Горського, 3-10

З 8.00 до 17.00

  • наб. Лейтенанта Дніпрова
  • пров. 1-й Деповський
  • пров. Антона Чехова, 3-7/26
  • пров. Вагонний
  • пров. Василя Барки, 3-22
  • пров. Герцена, 3-9Б
  • пров. Господарський
  • пров. Івана Приходька, 3-24
  • пров. К. Ушинського, 1-14
  • пров. Крюківський, 4-12
  • пров. Ливарний
  • пров. Малокохнівський
  • пров. Мирний
  • пров. Миколи Савченка, 3-8
  • пров. Насосний, 3-58
  • пров. Новогеоргієвський
  • пров. П. Мирного
  • пров. Парковий
  • пров. Прорізний, 28/30, 30
  • пров. Тополевий
  • пров. Художній, 2-15
  • пров. Яблуневий
  • туп. 1-й Малокохнівський
  • туп. 2-й Малокохнівський
  • туп. 3-й Малокохнівський
  • туп. 4-й Малокохнівський
  • туп. Ливарний
  • туп. М. Сціборського
  • вул. Басейна
  • вул. Батуринська, 20/20-29
  • вул. Богуна
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28
  • вул. Дніпровська, 28
  • вул. Дружинницька, 1-33
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. Івана Франка, 4-40
  • вул. Козацька, 15/22-17/9
  • вул. Ливарна
  • вул. Лінійна
  • вул. Максима Кривоноса, 56
  • вул. Махоркова, 9/1-24А
  • вул. Миколи Березовського, 7-45
  • вул. Новоіванівська, 2/25-28
  • вул. Нижня, 1-28
  • вул. О. Гончара, 62А-81
  • вул. Олександріївська
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
  • вул. Покровська, 9/14
  • вул. Редутна, 94
  • вул. Рєпіна, 9/28, 11, 13, 22, 24
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3
  • вул. Республіканська, 1-107
  • вул. Тупікова, 3-10
  • вул. Художня, 28-57/2
  • вул. Шевченка, 15, 16/5, 19/3
  • вул. Щаслива
  • вул. В'ячеслава Чорновола, 46/1-89

З 8.00 до 19.00

  • с. Соснівка
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла графік відключень планові відключення Полтаваобленерго
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