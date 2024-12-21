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Кременчук, Спорт

У Кременчуці визначили трійку найсильніших шкільних команд з баскетболу серед юнаків

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 204

 

Змагання з баскетболу проводилися у рамках всеукраїнських шкільних ліг

У грудні в Кременчуці відбулись змагання з баскетболу серед юнаків 5-9 класів у рамках всеукраїнських шкільних ліг.

Про це повідомляє Полтавська ОВа у свєму Телеграм-каналі.

— Змагання проходили у дуже напруженій атмосфері, адже кожна команда прагнула продемонструвати свої найкращі навички та здобути перемогу. Всі учасники показали чудову гру, високу командну злагодженість та спортивний дух, - йдеться у повідомленні.

У ході запеклої боротьби були визначені три найсильніші команди:

  • Кременчуцька гімназія № 12
  • Кременчуцька гімназія № 20
  • Кременчуцька гімназія № 26
— Ці результати є свідченням високого рівня підготовки спортсменів та їхнього прагнення до перемоги. Вітаємо переможців та всіх учасників за активну участь у змаганнях! — резюмували у Полтавській ОВА.

Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі зазначив, що баскетбольний майданчик — це місце, де зникають кордони, де дружба та спортивне суперництво йдуть пліч-о-пліч, та відкривається шлях до розвитку і самовдосконалення.

У Всесвітній день баскетболу він розповів про проміжні результати, які у цьому виді спорту мають учасники проєкту «Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги» на Полтавщині.

— Уже близько 20 громад відіграли другий територіальний етап змагань. Визначили лідерів, які представлятимуть їх на районному рівні. Цьогоріч в області змагаються 374 баскетбольні команди. Це понад 3,8 тисячі гравців. Серед них як минулорічні учасники, так і новачки, — написав він.

Нагадаємо, кременчуцька спортсменка Марія Грак стала чемпіонкою Всеукраїнських змагань з легкоатлетичних багатоборств

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: баскетбол Кременчук змагання школи
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