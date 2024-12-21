У Кременчуці визначили трійку найсильніших шкільних команд з баскетболу серед юнаків

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 204

У грудні в Кременчуці відбулись змагання з баскетболу серед юнаків 5-9 класів у рамках всеукраїнських шкільних ліг.

Про це повідомляє Полтавська ОВа у свєму Телеграм-каналі.

— Змагання проходили у дуже напруженій атмосфері, адже кожна команда прагнула продемонструвати свої найкращі навички та здобути перемогу. Всі учасники показали чудову гру, високу командну злагодженість та спортивний дух, - йдеться у повідомленні.

У ході запеклої боротьби були визначені три найсильніші команди:

Кременчуцька гімназія № 12

Кременчуцька гімназія № 20

Кременчуцька гімназія № 26

— Ці результати є свідченням високого рівня підготовки спортсменів та їхнього прагнення до перемоги. Вітаємо переможців та всіх учасників за активну участь у змаганнях! — резюмували у Полтавській ОВА.

Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі зазначив, що баскетбольний майданчик — це місце, де зникають кордони, де дружба та спортивне суперництво йдуть пліч-о-пліч, та відкривається шлях до розвитку і самовдосконалення.

У Всесвітній день баскетболу він розповів про проміжні результати, які у цьому виді спорту мають учасники проєкту «Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги» на Полтавщині.

— Уже близько 20 громад відіграли другий територіальний етап змагань. Визначили лідерів, які представлятимуть їх на районному рівні. Цьогоріч в області змагаються 374 баскетбольні команди. Це понад 3,8 тисячі гравців. Серед них як минулорічні учасники, так і новачки, — написав він.

Нагадаємо, кременчуцька спортсменка Марія Грак стала чемпіонкою Всеукраїнських змагань з легкоатлетичних багатоборств.