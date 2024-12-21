У Кременчуці визначили трійку найсильніших шкільних команд з баскетболу серед юнаків

У грудні в Кременчуці відбулись змагання з баскетболу серед юнаків 5-9 класів у рамках всеукраїнських шкільних ліг.
Про це повідомляє Полтавська ОВа у свєму Телеграм-каналі.
У ході запеклої боротьби були визначені три найсильніші команди:
Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі зазначив, що баскетбольний майданчик — це місце, де зникають кордони, де дружба та спортивне суперництво йдуть пліч-о-пліч, та відкривається шлях до розвитку і самовдосконалення.
У Всесвітній день баскетболу він розповів про проміжні результати, які у цьому виді спорту мають учасники проєкту «Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги» на Полтавщині.
Нагадаємо, кременчуцька спортсменка Марія Грак стала чемпіонкою Всеукраїнських змагань з легкоатлетичних багатоборств.
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