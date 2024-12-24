Вступ до НАТО та відновлення ядерного статусу — головні гарантії безпеки України: соцопитування

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Майже половина українців погоджується на вступ до НАТО, якщо частина територій залишиться окупованою

На думку 55% опитаних, найкращим варіантом гарантування безпеки для України є вступ до НАТО. Нейтральний статус, забезпечений міжнародними гарантіями, підтримує лише 12% опитаних. Із запропонованих варіантів найменш надійними для забезпечення безпеки країни респонденти назвали позаблоковий статус України з обмеженням власних оборонних спроможностей та ставку винятково на власні сили зі збереженням оборонних спроможностей. Ці сценарії підтримало по 3% респондентів.

Про це свідчать результати опитування Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, яке було проведено з 29 листопада по 14 грудня 2024 року.

Як зазначають соціологи, майже половина українців погодяться на вступ до НАТО, навіть якщо частина територій залишиться окупованими РФ. Про це заявили 47% опитаних. Не готові підтримати вступ у НАТО, якщо частина території України буде окупована, 36% опитаних. У червні 2023 року лише 33% опитаних українців готові були погодитися на вступ до НАТО, якщо території залишаться окупованими. Тобто, частка респондентів, готових підтримати вступ України до НАТО без окупованих територій, зросла на 14%. Водночас частка респондентів, які не готові підтримати вступ до НАТО без окупованих територій з минулого року зменшилася на 16% — з 52% до 36%.

Досі Україна неодноразово заявляла, що не може погодитися з будь-якими територіальними поступками чи заморожуванням конфлікту. Таке заморожування, за словами української влади, лише допоможе Росії краще підготуватися до нового нападу.

Що унеможливить повторну військову агресію РФ

На питання, які з наступних заходів унеможливлять повторну військову агресію з боку РФ, найпоширенішими варіантами відповідей серед усіх респондентів стали вступ України до НАТО та відновлення ядерного статусу.

За результати опитування українці підтримали такі варіанти:

Вступ України до НАТО — 60%

Відновлення ядерного статусу — 39%

Постачання Україні зброї та техніки з боку країн-партнерів — 27%

Розміщення на території України військових баз країн-партнерів — 26%

Можливість України вражати військові об’єкти на території РФ — 24%

Надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО — 12%

Створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення з залученням американських військових — 9%

Створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення з залученням військових з країн ЄС — 8%

Створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення з залученням контингенту ООН — 7%

Жодне з переліченого — 6%

Важко відповісти — 10%

Підтримка вступу до ЄС зросла

Підтримка вступу до Європейського Союзу досягла рекордного рівня за весь період моніторингу Фонду «Демократичні ініціативи»: 69% опитаних підтримують європейську інтеграцію України, що на 14% більше, ніж у лютому 2022 року.

Ідею не приєднуватися до жодного союзу підтримало 18% респондентів.

Вступ до ЄС більше підтримують респонденти віком від 18 до 49 років та жителі центральних і західних областей України.

Щодо наступальної операції на Курщині

Більшість респодентів позитивно відповіли на питання, як вплинула на позицію України під час можливих мирних перемовин, наступальна операція ЗСУ на територію Росії у Курській області.

Українці вважають, що операція на Курщині:

Посилила шанси України отримати бажане під час перемовин — 41%

Послабила шанси України отримати бажане під час перемовин — 24%

Важко відповісти — 35%

Частка респондентів, які не погоджуються, що наступальна операція ЗСУ в Курській області посилила шанси України на переговорах, зростає з віком. Респонденти, які мають близьких, що проживають на тимчасово окупованих територіях, виявилися більш скептичними у своїй оцінці наслідків для переговорів наступальної операції ЗСУ в Курській області.

Опитування проведене на територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії методом face-to-face. Усього опитано 1518 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%.

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Нагадаємо, у листопаді були опубліковані результати опитування американського інституту Gallup, проведеного в серпні та жовтні 2024 року. Згідно з ними трохи більш ніж половина (52%) українців хотіли б, щоб Україна якнайшвидше домовилася про припинення війни, а 38% вважають, що потрібно воювати до перемоги.

За результатами опитування, яке проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року абсолютна більшість громадян України проголосували б за вступ України до ЄС та НАТО. У разі проведення референдуму про вступ до НАТО найближчим часом, участь у ньому взяли б 82% опитаних і за вступ до НАТО проголосували б 86% українців.