Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Політика, Україна, Світ, Війна

Вступ до НАТО та відновлення ядерного статусу — головні гарантії безпеки України: соцопитування

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 77

 

Майже половина українців погоджується на вступ до НАТО, якщо частина територій залишиться окупованою

На думку 55% опитаних, найкращим варіантом гарантування безпеки для України є вступ до НАТО. Нейтральний статус, забезпечений міжнародними гарантіями, підтримує лише 12% опитаних. Із запропонованих варіантів найменш надійними для забезпечення безпеки країни респонденти назвали позаблоковий статус України з обмеженням власних оборонних спроможностей та ставку винятково на власні сили зі збереженням оборонних спроможностей. Ці сценарії підтримало по 3% респондентів.

Про це свідчать результати опитування Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, яке було проведено з 29 листопада по 14 грудня 2024 року.

Як зазначають соціологи, майже половина українців погодяться на вступ до НАТО, навіть якщо частина територій залишиться окупованими РФ.  Про це заявили 47% опитаних. Не готові підтримати вступ у НАТО, якщо частина території України буде окупована, 36% опитаних. У червні 2023 року лише 33% опитаних українців готові були погодитися на вступ до НАТО, якщо території залишаться окупованими. Тобто, частка респондентів, готових підтримати вступ України до НАТО без окупованих територій, зросла на 14%. Водночас частка респондентів, які не готові підтримати вступ до НАТО без окупованих територій з минулого року зменшилася на 16% — з 52% до 36%.

Досі Україна неодноразово заявляла, що не може погодитися з будь-якими територіальними поступками чи заморожуванням конфлікту. Таке заморожування, за словами української влади, лише допоможе Росії краще підготуватися до нового нападу.

Що унеможливить повторну військову агресію РФ

На питання, які з наступних заходів унеможливлять повторну військову агресію з боку РФ, найпоширенішими варіантами відповідей серед усіх респондентів стали вступ України до НАТО та відновлення ядерного статусу.

За результати опитування українці підтримали такі варіанти:

  • Вступ України до НАТО — 60%
  • Відновлення ядерного статусу — 39%
  • Постачання Україні зброї та техніки з боку країн-партнерів — 27%
  • Розміщення на території України військових баз країн-партнерів — 26%
  • Можливість України вражати військові об’єкти на території РФ — 24%
  • Надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО — 12%
  • Створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення з залученням американських військових — 9%
  • Створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення з залученням військових з країн ЄС — 8%
  • Створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення з залученням контингенту ООН — 7%
  • Жодне з переліченого — 6%
  • Важко відповісти — 10%

 

Підтримка вступу до ЄС зросла

Підтримка вступу до Європейського Союзу досягла рекордного рівня за весь період моніторингу Фонду «Демократичні ініціативи»: 69% опитаних підтримують європейську інтеграцію України, що на 14% більше, ніж у  лютому 2022 року. 

Ідею не приєднуватися до жодного союзу підтримало 18% респондентів.

Вступ до ЄС більше підтримують респонденти віком від 18 до 49 років та жителі центральних і західних областей України.

Щодо наступальної операції на Курщині

Більшість респодентів позитивно відповіли на питання, як вплинула на позицію України під час можливих мирних перемовин, наступальна операція ЗСУ на територію Росії у Курській області.

Українці вважають, що операція на Курщині:

  • Посилила шанси України отримати бажане під час перемовин — 41%
  • Послабила шанси України отримати бажане під час перемовин — 24%
  • Важко відповісти — 35%

Частка респондентів, які не погоджуються, що наступальна операція ЗСУ в Курській області посилила шанси України на переговорах, зростає з віком. Респонденти, які мають близьких, що проживають на тимчасово окупованих територіях, виявилися більш скептичними у своїй оцінці наслідків для переговорів наступальної операції ЗСУ в Курській області.

Опитування проведене на територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії методом face-to-face. Усього опитано 1518 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%.

Україна відмовляється від гарантій, що замінюють членство в НАТО: заява МЗС з нагоди 30-річчя Будапештського меморандуму

Нагадаємо, у листопаді були опубліковані результати опитування американського інституту Gallup, проведеного в серпні та жовтні 2024 року. Згідно з ними трохи більш ніж половина (52%) українців хотіли б, щоб Україна якнайшвидше домовилася про припинення війни, а 38% вважають, що потрібно воювати до перемоги.

За результатами опитування, яке проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року абсолютна більшість громадян України проголосували б за вступ України до ЄС та НАТО. У разі проведення референдуму про вступ до НАТО найближчим часом, участь у ньому взяли б 82% опитаних і за вступ до НАТО проголосували б 86% українців.

ПО ТЕМІ:

Корейський варіант: за результатами опитування 64% українців підтримують переговори про «заморозку війни»

Чи підтримують українці вступ до НАТО та ЄС — опитування «Центру Разумкова»

Чи готові українці піти на поступки Росії заради припинення війни — соцопитування

Майже половина українців у тилу готова до мирних переговорів, проте більшість не згодні на умови диктатора — опитування

82% українців підтримують вступ України в НАТО, а 97% вірять у Перемогу — опитування

0
Автор: Віктор Крук
Теги: опитування соціологія НАТО Євросоюз безпека ядерна зброя
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх