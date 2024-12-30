У Кременчуці відбувся традиційний турнір з боксу пам'яті Олександра Баглаєнка

Кременчуцькі спортсмени стали переможцями та призерами XX відкритого турніру з боксу пам’яті Олександра Баглаєнка. Результатами змагань поділилися педагоги Кременчуцького спортивного ліцею.
Перші місця у турнірі посіли Анастасія Щур (вагова категорія — 50 кг) та Дамір Федій (вагова категорія — 44 кг).
Другі місця вибороли Роман Гелуненко та Фелікс Герсдорф.
Готував спортсменів до змагань тренер Олександр Мальцев.
Змагання відбувалися 28-29 грудня у Кременчуцькій міській спеціалізованій дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву з боксу за підтримки президента міської Федерації боксу Віталія Марченка.
Головним суддею змагань був заслужений тренер України з боксу Олександр Ляховий.
Турнір присвячений пам’яті кременчуцького дитячого хірурга Олександра Баглаєнка. Він є щорічним і проводиться наприкінці грудня, починаючи із 2005 року.
Нагадаємо, минулого року за підсумками дводенного турніру команда з Кременчука посіла перше місце у змаганнях.
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