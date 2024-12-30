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Кременчук, Спорт

У Кременчуці відбувся традиційний турнір з боксу пам'яті Олександра Баглаєнка

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 0

 

Серед переможців та призерів турніру — учні Кременчуцького спортивного ліцею ім. І. Піддубного

Кременчуцькі спортсмени стали переможцями та призерами XX відкритого турніру з боксу пам’яті Олександра Баглаєнка. Результатами змагань поділилися педагоги Кременчуцького спортивного ліцею.

Перші місця у турнірі посіли Анастасія Щур (вагова категорія — 50 кг) та Дамір Федій (вагова категорія — 44 кг).

 

 

Другі місця вибороли Роман Гелуненко та Фелікс Герсдорф.

Готував спортсменів до змагань тренер Олександр Мальцев.

Змагання відбувалися 28-29 грудня у Кременчуцькій міській спеціалізованій дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву з боксу за підтримки президента міської Федерації боксу Віталія Марченка. 

 

Головним суддею змагань був заслужений тренер України з боксу Олександр Ляховий.

Турнір присвячений пам’яті кременчуцького дитячого хірурга Олександра Баглаєнка. Він є щорічним і проводиться наприкінці грудня, починаючи із 2005 року.

  

Нагадаємо, минулого року за підсумками дводенного турніру команда з Кременчука посіла перше місце у змаганнях.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцький спортивний ліцей ім. І. Піддубного, СДЮШОР
Теги: Кременчук спорт бокс турнір
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